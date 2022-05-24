Мангистаусцы, заявившие о фактах коррупции, разбогатели на сотни тысяч тенге

Не молчать

В департаменте антикоррупционной службы по Мангистауской области отмечают, что поощрение граждан, сообщающих о фактах коррупции, является действенным инструментом в борьбе с такими явлениями.

– Практика поощрения лиц, оказывающих содействие в борьбе с коррупцией в регионе, распространяется. К примеру, в 2021 году шесть граждан, сообщивших о коррупции, получили вознаграждение в размере одного миллиона тенге. С начала текущего года два гражданина, заявивших о фактах коррупции, получили в качестве вознаграж­дения 420 тысяч тенге, – говорят сотрудники ведомства.

Поощрение за информацию по административным делам о коррупционных правонарушениях установлено в размере 30 МРП, по уголовным делам о коррупционных преступлениях небольшой тяжести – 40 МРП, средней – 50 МРП и о тяжких коррупционных преступлениях – 70 МРП. По уголовным же делам об особо тяжких коррупционных преступлениях установленное поощрение составляет порядка 100 месячных расчетных показателей.

– В случае если сумма взятки или ущерба превышает 1 000 МРП, единовременное вознаграждение составит 10% от указанной суммы, но не более 4 000 МРП. Следует отметить, что денежное вознаграждение выплачивается только после приговора, – проинформировали в ведомстве.

Специалисты антикоррупционного органа заверяют, что защита лиц, сообщивших о факте коррупции, осуществляется должным образом.