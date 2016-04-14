Мировая общественность признает, что Манифест Президента Казахстана «Мир. XXI век» является эпохальным документом.

С Манифеста, по сути, начинается новый отсчет времени в использовании ядерных технологий на благо мирного развития цивилизаций. И дело здесь не только в том, что Манифест обрел статус официального документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН. Прежде всего это связано с признанием чрезвычайной важности судьбоносных инициатив нашего Президента по вопросам войны и мира в человеческом обществе XXI века.

Все понимают, что на современном этапе без использования ядерных технологий невозможно полноценное развитие человечества. Но с другой стороны, ядерный терроризм является самой прямой и экстремальной угрозой для безопасности всей цивилизации. Еще на первом саммите в Вашингтоне в 2010 году Казахстан по праву был назван мировым лидером в деле разоружения и нераспространения ядерного оружия. Действительно, вклад в этот процесс Главы государства и в целом Казахстана неоценим. Достаточно вспомнить закрытие Семипалатинского испытательного ядерного полигона (СИЯП), полный отказ от ядерного оружия, которое в то время по своему потенциалу и средствам доставки занимало четвертое место в мире. После закрытия СИЯП на протяжении последних 25 лет Казахстан совместно с партнерами из США и России проводил и продолжает проводить важнейшие работы по ликвидации инфраструктуры и последствий ядерных испытаний.

Следующая ядерная инициатива Казахстана, а именно вывод из строя промышленного ядерного реактора БН-350 в Актау, стала важным шагом страны на пути нераспространения ядерного оружия, поскольку сейчас уже не секрет, что этот реактор вырабатывал оружейный плутоний. Хотя об этой инициативе нашего государства мировые СМИ почему-то мало писали, и она осталась не слишком заметной для широкой общественности. Следует отметить, что ученые Казахстана приобрели уникальный опыт во время широкомасштабных исследований последствий ядерных испытаний, отработки процессов остановки реактора, извлечения, транспортировки и хранения ядерного топлива. Мне отрадно осознавать, что среди этих ученых были и специалисты – физики, химики, биологи, экологи – одного из ведущих университетов Казахстана – КазНУ им. Аль-Фараби.

К заключительному Саммиту по ядерной безопасности Казахстан подошел с новым уникальным предложением, связанным с нераспространением ядерного оружия. Как известно, по инициативе Главы нашего государства в августе прошлого года было подписано Соглашение между Казахстаном и МАГАТЭ о создании на территории нашей страны, а именно в Усть-Каменогорске, беспрецедентного Банка низко­обогащенного урана. Лидеры мировых держав, в том числе США, дали высокую оценку этому важному шагу Казахстана, поскольку этот банк гарантирует прозрачность и доступность использования атомной энергии в мирных целях для многих стран. И что немаловажно, отпадает для многих из них необходимость в создании и развитии собственных национальных программ по обогащению ядерного топлива.

Спасение – в согласии

Александра КОЛПАКОВА, член этнокультурного объединения «Червона рута», поселок Дарьинское Западно-Казахстанской области

Мне, преподавателю истории, отлично известна высокая цена согласия и стабильности и то, чем чреваты разлад, конфликты и межнациональные распри. Все люди доброй воли с чувством гордости восприняли Манифест Президента Нурсултана Назарбаева «Мир. ХХI век». Он стал еще одним подтверждением огромного авторитета Главы нашего государства в мировом сообществе. К его голосу прислушиваются, с ним считаются лидеры ведущих стран мира. Что вполне закономерно.

Казахстан, отказавшийся от ядерного потенциала, имеет моральное право призывать к предотвращению войны, в которой, как очень верно говорится в Манифесте, не может быть победителей. Елбасы не ограничивается призывами к благоразумию и конструктивному диалогу. Он предлагает принять всеобъемлющую Программу «XХI век. Мир без войны», в которой определены направления действий международного сообщества на пути к освобождению от ядерной угрозы и других видов оружия массового уничтожения. А вопросы безопасности рассматриваются в неразрывной связи с процессами устранения причин разногласий и напряженности.

Мои земляки отлично понимают, что сложившаяся международная обстановка требует сплоченности и единения. Как верно отметил Лидер нации, в период нарастания мирового экономического кризиса народу нужна уверенность в зав­трашнем дне. Нам ее придает мудрый миролюбивый курс нашего Президента и намеченная им программа преобразований и модернизации страны.

Глазами простого человека

Алия МАСАЛИМОВА, доктор философских наук, профессор, декан факультета философии и политологии КазНУ им. Аль-Фараби

На IV глобальном Саммите по ядерной безопасности в США Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев предложил реальное видение решения общечеловеческих проблем в современный период.

Документ получил судьбоносное название – «Манифест Назарбаева «Мир. ХХІ век» – и прочно вошел в анналы современной истории. Буквально на днях он обрел статус официального документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопаснос­ти ООН. Это подтверждает важность и значимость тех проблем, которые были актуализированы нашим Президентом, и самое главное – в нем предложены конструктивные меры и действенная программа по изменению ситуации в мире.

Президент акцентирует внимание на трех принципиальных позициях. Первая – война перестает быть триумфом победителей. В новом тысячелетии она – не есть цивилизованный способ решения споров и разногласий. Вторая – необходимо уничтожить все виды оружия массового поражения. Третья – диалог как эффективная форма урегулирования различного рода конфликтов на основе разделения в равной мере ответственности за мир и безопасность всех государств.

Главной стратегией человечества в ХХІ веке, как считает Нурсултан Назарбаев, должна стать самодемилитаризация. Это непростая задача, только мудрый и сильный правитель, политик может принять данный акт и сделать первым такой шаг.

Предложенный документ затрагивает экзистенциальные основы существования человечества – это манифест гуманизма! Основная идея – все для блага человека и во имя человека. По замыслу нашего Президента антропоцентризм как фундаментальный принцип вновь возвращается в сферу политики. Не интересы отдельно взятых людей, стран и транснациональных корпораций, а именно судьба всего человечества поставлена на чашу весов.

Так сложилось, что на протяжении долгого времени и в политике, и в культуре доминировал европоцентризм, а еще точнее западноцентризм. Пришло время обратить взор на Восток, как предлагает Глава нашего государства. Необходимо пересмотреть и сформировать новую архитектуру устойчивого мира, расширить пространство безъядер­ной территории. Опыт есть, в мире насчитывается всего 6 подобных зон, одна из них – Центрально-Азиатская, созданная в Семипалатинске 10 лет тому назад. Не случайно и очень правильно, что Президент Казахстана инициировал проведение очередного Саммита по ядерной безопасности в нашей стране.

Современная цивилизация отличается тем, что привычные и старые схемы перестают отвечать реалиям жизни. Действительно, в нашем сознании все еще господствуют рудименты прошлого, старые идеологемы и мифологемы.

Полностью разделяю мнение, что нельзя обеспечить собственную безопасность за счет ущемления безопасности других. Архиважно и необходимо изменить мышление, посмотреть на мир глазами простого человека. Наши дети и внуки должны получить хорошее наследство: экологически чистую планету, здоровую нацию, дружелюбные народы, новейшие технологии и развитую цивилизацию, высокую культуру и самое главное – человека разум­ного, который нацелен на созидание и сохранение мира.

Это – мост доверия

Валерий ТИТЕНОК, индивидуальный предприниматель, Кызылорда

Представленный на Саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне Президентом Нурсултаном Назарбаевым Манифест «Мир. XXI век» можно назвать самой значимой за последние годы по-настоящему глобальной инициативой по укреплению мира на нашей планете.

Манифест продолжает особую миролюбивую политику Казахстана, который уже стал надежным мостом для диалога между цивилизациями, в поиске точек соприкосновения Востока и Запада на проходящих на казахстанской земле съездах представителей традиционных и мировых религий. Принятие Манифеста в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН красноречиво подчеркивает актуальность обозначенных в нем приоритетных направлений по выстраиванию плодотворного сотрудничества наций. Отсутствие именно такого взаимодействия в значительной степени и создало «благоприятную» атмосферу для локальных конфликтов в Северной Африке и на Ближнем Востоке и высокую вероятность новых кризисов, которые способны разрушить региональные границы и привести к глобальной катастрофе.

В Манифесте абсолютно верно расставлены акценты по угрозам и причинам сложившегося глобального кризиса, предложены и весьма убедительные алгоритмы действий для создания новой базовой основы выстраивания международных отношений на принципах доверия. А будет доверие – будет и мир на нашей планете. Будет жизнь на Земле.

Атом – в целях благородных

Абай ТАСБУЛАТОВ, депутат, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК

Добыча и экспорт нефти и газа играют важную роль в укреплении экономики нашего государства. Однако мы должны задуматься о том, что наши природные богатства не являются бесконечными. Поэтому сегодня особенно актуален вопрос использования атома в мирных целях.

Для этого целесообразно создание центра ядерных и радиоактивных материалов, депозитария Международного банка малообогащенного ядерного топлива, а также строительство атомной электростанции.

В настоящее время большинство стран с развитой экономикой использует атомные электростанции. И это несмотря на опасения и печальную практику. Вспомним аварию на атомной электростанции Фукусима в 2011 году в результате землетрясения. Но Япония сделала все, чтобы не допустить катастрофы национального масштаба. А правительство этой страны не «свернуло» атомную энергетику, продолжая использовать ее ресурсы.

На сегодня по производству и запасам урана Казахстан занимает лидирующую позицию в мире. Поэтому нам особенно важно использовать свои ресурсы в долгосрочной перспективе. В частности, нам необходимо совершенствовать науку в сфере атомной энергетики. Здесь важен комплексный и продуманный подход. Польза для населения от развития атомной отрасли велика. Например, атомная энергия положительно повлияет на развитие сельского хозяйства, тяжелой и легкой промышленности, науки и техники.

Вопросы использования атомной энергии в мирных целях стали одной из тем обсуждения Саммита по ядерной безопасности, который состоялся в США. Выступая перед делегатами саммита, Нурсултан Назарбаев обратил внимание на то, что Казахстан входит в число первых двух десятков государств, имеющих самый высокий уровень безопасности ядерных объектов и материалов. Президент отметил, что в Казахстане на национальном уровне реализован комплекс мер по физической ядерной безопасности. Усовершенствована система экспортного контроля ядерных материалов. Ведется работа по созданию Идентификационного центра ядерных и радиоактивных материалов. Исследовательские реакторы Института ядерной физики в Алматы переведены на низкообогащенное топливо. Будет ускорена реализация аналогичного проекта в Национальном ядерном центре на нашей территории. Все ядерные объекты находятся под всеохватывающим контролем МАГАТЭ.

Сегодня Казахстан – мировой лидер по добыче урановой руды и ее запасам, а также ведущий экспортер этой продукции. Поэтому, как подчеркнул Президент, мы намерены занять достойное место в глобальной технологической цепочке производства ядерного топлива для мирных целей. Нурсултан Назарбаев проинформировал участников саммита о том, что «нашим важным вкладом стало создание Банка ядерного топлива совместно с МАГАТЭ. Это было важно и для решения иранской ядерной проблемы. В будущем желаю­щие использовать ядерную энергию в мирных целях могут пользоваться ресурсами банка. Мы являемся депозитариями Международного банка низкообогащенного ядерного топлива. У нас совместно с МАГАТЭ успешно реализуется пилотный проект автоматизированного учета, контроля и защиты всего цикла добычи и обогащения урана. Казахстан выступает за равный доступ всех заинтересованных государств к гражданским ядерным технологиям».

Глава государства справедливо считает, что международному сообществу важно выработать меры стимулирования перехода национальной энергетики и промышленности различных стран на низкообогащенное топливо. Казахстанский Лидер обратил внимание, что именно после закрытия 25 лет назад Семипалатинского ядерного полигона прекратились испытания в Неваде и КНР.

Сегодня, как подчеркнул Нурсултан Назарбаев, использование террористами оружия массового уничтожения становится реальностью, требуя конкретных действий от лидеров стран мира, отметив, что назрела необходимость создания под эгидой ООН глобальной сети борьбы с терроризмом с участием всех стран. Глава государства выразил убежденность, что инициатива Барака Обамы по проведению саммитов должна иметь продолжение. Нурсултан Назарбаев предложил следующий саммит провести в Казахстане. Очевидно, что Казахстан имеет моральное право претендовать на проведение такого мероприятия. Как считает Президент, это стало бы знаком благодарности стране, закрывшей полигон и отказавшейся от четвертого в мире арсенала ядерного оружия.

Меры по обеспечению ядерной физической безопасности являются одними из основных и должны быть направлены на предотвращение распространения в мире ядерного оружия. Главным и наиважнейшим приоритетом в сфере обеспечения физической безопасности является поддержка режима нераспространения ядерных и радиоактивных материалов. В связи с этим обеспечение физической защиты ядерных материалов и ядерных установок осуществляется на всех этапах жизненного цикла ядерных объектов, где проводятся операции с ядерными материалами, а также при их транспортировке.

В соответствии с международными нормами государство, владеющее ядерными материалами, несет ответственность за обеспечение ядерной физической безопасности на своей территории.

С технической точки зрения, для того чтобы из природного урана получить высокообогащенный уран, относящийся к категории «оружейный» – с обогащением 85% и выше, необходимо обладать соответствующей технологией. В настоящее время технологиями обогащения урана владеют Аргентина, Бразилия, Китай, Франция, Германия, Индия, Иран, Япония, Нидерланды, Пакистан, Россия, Великобритания и США. Большинство из перечисленных стран приняло на себя добровольные обязательства по обеспечению гарантий ядерной безопасности в мире. Мировое сообщество направляет свои усилия на обеспечение гарантии для развивающихся стран реализовать свои национальные интересы в мирном использовании атомной энергии.

Использование атомной энергии в мирных целях принесет большую пользу стране в будущем. Ведь согласно Стратегии «Казахстан-2050» мы стремимся войти в число 30 развитых государств мира. Чтобы достигнуть этого, нашей стране необходимо поднять уровень своих энергоресурсов на новый качественный уровень. Одно из важных решений данной задачи – использование потенциала атомной энергетики.

Основа гуманитарной концепции

Муратказы ЖАНГАЗАКОВ, вице-президент АО «Алюминий Казахстана», Павлодар

Манифест «Мир. XXI век» Президента РК начинается как Гимн человечеству. Нурсултан ­Абишевич констатирует, что, «вступив в XXI век, люди делают поражающие воображение научные открытия, создают технологии нового поколения. Человечество входит в качественно новую фазу своего развития. Мир стоит на пороге Четвертой промышленной революции. Успешно искореняются многие страшные болезни».

Но суровая реальность напряженности в отношениях ряда государств, расползание терроризма заставляют Лидера нации с тревогой говорить о том, что вирус войны продолжает отравлять международную ситуацию. Он множит потенциал военно-промышленного комплекса, ставшего в ряде государств самой мощной отраслью экономики, генерирующей смерть.

Президент с горечью признает, что «миру вновь угрожает опасность, и недооценивать ее масштабы нельзя. И эта угроза – глобальная война! Земная цивилизация пережила, по подсчетам ученых, свыше 15 тысяч войн, то есть по три войны на каждый год. В них погибли сотни миллионов людей, стирались с лица Земли города и страны, уничтожались культуры и цивилизации».

Здесь Глава нашего государства призывает людей планеты и руководителей всех стран вдуматься в эти и другие страшные цифры милитаризма, остановить гонку вооружений ради жизней новых поколений и сохранения нашей уникальной планеты.

Как представляется, Манифест «Мир. XXI век» должен стать достоя­нием всех народов Земли, их если не настольной книгой, то программой конкретных действий. Причем на долгий период, пока граждане мира не осознают, что любой региональный конфликт может перерасти в межконтинентальную войну, где не будет победителей. И наша цивилизация, которая сегодня успешно развивается, исчезнет навсегда.

Поэтому еще раз подчеркну и повторю: надо сделать так (пусть Казахстан будет в этом деле застрельщиком), чтобы Манифест Нурсултана Назарбаева звучал с трибун ООН и других ведущих международных организаций, чтобы в «зародыше» мировой общественностью пресекались все конфликты и войны. Антивоенная концепция Главы нашего государства должна стать основой такой международной деятельности.

Предотвратить распри

Рашида ХАСАНОВА, член президиума городского совета ветеранов, Семей

Нам, людям старшего поколения, на себе познавшим тяготы Второй мировой войны, Манифест «Мир. XXI век» Президента Нурсултана Назарбаева особенно дорог, ведь он фактически пытается спасти всех от Третьей мировой...

Этот программный документ в очередной раз показывает, насколько миролюбивой является политика Казахстана и насколько наш Лидер обеспокоен судьбами всех жителей земного шара. Мы, ветераны, знаем, что такое настоящая война, что значит хоронить покалеченных ею друзей, утешать их осиротевших близких. Неужели кто-то хочет повторения этого ужаса, да еще в более крупных масштабах с учетом достижений военно-промышленного комплекса? Уверена, что таких нет. Все люди отдают себе отчет, что ядерная война еще страшнее. Миру был нужен отрезвляющий голос разума, и им стал Манифест Нурсултана Назарбаева.

В нем наш Лидер отмечает, что «зловещее качество приобрел международный терроризм. Он перешел от единичных актов в отдельных странах к масштабной террористической агрессии против европейских, азиатских и африканских государств. Исход миллионов беженцев, разрушение городов, уничтожение ценнейших исторических памятников – все это становится обыденной реаль­ностью. Обычным явлением стали экономические санкции и торговые войны. Планета уже начала балансировать на заново отточенном острие «холодной войны» с губительными последствиями для всего человечества. Мир пока сохраняется благодаря положительной инерции предыдущих четырех десятилетий». В новом веке мы должны не просто предотвратить глобальную катастрофу, а навсегда избавиться от вируса войны.

К взаимопониманию и диалогу

Кусаин ШАЛМАНОВ, аким Соркольского сельского округа Темирского района Актюбинской области

Наша страна последовательно продвигает в качестве миротворца политику ядерной безопасности на планете. Представленный в рамках Саммита по ядерной безопаснос­ти в США Манифест Нурсултана Назарбаева «Мир. XXI век» – очередной шаг Казахстана по поддержанию стабильности, доверия между государствами, недопущению новых кровопролитных войн на Земле.

Президент Казахстана в своем обращении к мировым лидерам и всему человечеству, каковым стал Манифест, вновь подчеркнул, что от языка санкций, торговых войн, недоброжелательности сегодня один лишь вред. Необходимо решать спорные вопросы за столом переговоров, вести конструктивный диалог на основе принципов равной ответственности за мир и безопасность.

За годы независимости Казах­стан уже не раз выступал и выступает с ценными миротворческими инициативами по обузданию ядерной угрозы. Причем они находят свое воплощение на прак­тике. 25 лет назад наша страна первой в мире навечно закрыла ядерный полигон. На территории РК под эгидой МАГАТЭ создан Банк низкообогащенного ядерного топлива, предназначенного для государств, планирующих развивать атомную энергетику. В нынешнем Манифесте Лидер нации предлагает сформировать географию устойчивого мира, не забывать об ответственности за судьбу грядущих поколений.

Этот документ – призыв к благоразумию и диалогу, сдержаннос­ти и здравому смыслу. Это глобальный стратегический план по предотвращению и недопущению разрушительных войн и конфликтов в XXI веке. В нем говорится, что нужно сделать все от нас зависящее, чтобы навсегда избавить человечество от угрозы смертоносной войны. Более актуальной задачи сейчас у нас нет.

Словом, а не оружием

Халима КИЧКЕМБАЕВА, архивист Южно-Казахстанского областного архива

Президент Казахстана продолжает убеждать мир отказаться от оружия массового поражения и строить добрососедские отношения между странами и континентами.

Весь мир знаком с документальными кадрами о последствиях сброшенных атомных бомб на мирные японские города Хиросиму и Нагасаки. Мы не хотим переживать этот ужас. Граждане Казахстана – за мир во всем мире. Прав Нурсултан­ Назарбаев, когда в своем Манифесте «Мир. XXI век» напоминает всем, что ни в одной современной войне не может быть победителей. Все проиграют, спрашивать уже будет не с кого.

Между тем происходящее в мире вызывает тревогу: как спастись от уничтожения, когда из-за амбиций некоторых лидеров проводятся ядерные испытания, конфликты разрешаются с помощью оружия, гибнут люди? Не зря инициативы Нурсултана Назарбаева в Вашингтоне на Саммите по ядерной безопасности горячо поддержаны. Он предложил разумное и простое разрешение всех споров между государствами – не бряцать оружием, никому не угрожать, а вести по возникающим проблемам мирный диалог.

Авторитет Нурсултана Назарбаева в мире высок. Казахстан после распада СССР обладал одним из мощнейших ядерных арсеналов. Но независимое молодое государство пошло по пути отказа от ядерного оружия, закрыло Семипалатинский ядерный полигон. Казахстан на практике осуществляет меры, направленные на сохранение глобальной безопасности. Международный Проект АТОМ, инициированный Казахстаном несколько лет назад, получил меж­дународную поддержку. Политика нашего государства, Президента – мирное сосуществование. Ее мы горячо поддерживаем, как поддерживают ее и те, кто не хочет войны.

Мы понимаем, что нынешний мир хрупок, уязвим. Но его надо отстаивать не оружием, а убеждением, словом.

Энергия созидания

Абылай ЕРГАЛИЕВ, директор Атырауского филиала МАД «Невада – Семипалатинск»

В XXI веке человечество лицом к лицу столкнулось с массой угроз. Локальные конфликты, в которые оказываются вовлечены все больше и больше стран. Разгул международного терроризма и экстремизма. От потока беженцев страдает некогда благополучная Европа.

Политики спорят, кто больше прав в борьбе с терроризмом и кто на чью территорию вступил, что, конечно же, никак не улучшает ситуацию.

В такой момент, когда человечество постепенно впадает в хаос, Президент Казахстана выступил с призывом остановиться, одуматься, прислушаться к голосу разума и не допустить падения в пропасть. Манифест Нурсултана Абишевича «Мир. XXI век» наполнен горечью сожаления об упущенных возможностях нового времени. Ведь в нынешнюю эру мы можем творить чудеса, покорять Вселенную, добиваться новых высот в науке и технологиях. Встречая «миллениум», люди думали о новых свершениях, а оказались на грани катастрофы.

В то же время Манифест дает надежду, что решительные меры, предложенные Лидером нации, позволят преодолеть кризис. Глава государства уверен, что человечеству необходима всеобъемлющая программа «XXI век: мир без войны». По его словам, в новой войне не будет победителей, а урон, нанесенный современным оружием, приведет к гибели всей Земли.

«Основой для урегулирования всех споров между государствами должны стать мирный диалог и конструктивные переговоры на основе принципов равной ответственности за мир и безопасность, взаимоуважения и невмешательства во внутренние дела. На этой комплексной основе надо выстраивать целостные алгоритмы действий мирового сообщества», – говорится в Манифесте.

Как мы видим по сводкам новос­тей, Манифест бурно обсуждается во всем мире, а это значит, он уже достиг своей цели. Важно, чтобы общая энергия была направлена на созидание. Я уверен, что Казахстан, переживший ядерные испытания и отказавшийся от ядерного арсенала, имеет полное право выступать с такой инициативой.

Думаю, и для всех жителей Атырау Манифест Нурсултана Назарбаева­ близок и понятен. На нашей территории располагался военный полигон Азгир, где проводились испытания разрушительного оружия. Последствия этого еще не прошли. Поэтому мы все поддерживаем мирную инициативу Елбасы и надеемся, что этот документ подвигнет к принятию неотложных мер тех, от кого зависит мир на Земле.

Главная ценность, которую необходимо сберечь

Парида МАМЕДОВА, заместитель председателя научно-экспертной группы при Ассамблее народа Казахстана Жамбылской области, кандидат философских наук

Представив свой Манифест «Мир. XXI век» на Саммите по ядерной безопасности в США, Лидер нации Нурсултан Назарбаев в очередной раз привлек внимание мировой общественности к проблеме войны.

В Манифесте прозвучал призыв к уменьшению военной угрозы, сокращению объемов ядерного оружия и даже полному отказу от него, как это сделал в свое время Казахстан. Наша страна, имея четвертый по величине арсенал ядерного оружия, остается пока единственной, которая добровольно отказалась от него. По данным опросов международных сообществ, казахстанцы признаны самыми миролюбивыми на планете. Думается, это не причина, а скорее следствие того, что наша республика отказалась от оружия массового уничтожения. Уверена, наши граждане едины во мнении, что в свете глобальных угроз терроризма это был важный и необходимый шаг.

Как эксперт в области войны и мира могу с уверенностью сказать, что причины практически всех разногласий касаются либо религии, либо этнических взаимоотношений. Они связаны и с тем, что за последние годы кардинально перекроилась картина мира в целом, изменилось мировоззрение людей.

В связи с этим хотелось бы, чтобы все категории граждан, особенно преподаватели наших вузов и колледжей, чаще говорили о безъядерных и антивоенных инициативах. Необходимо, чтобы в сознании нашей молодежи укоренилась культура мира и согласия. Ведь за всю историю человечества – начиная с эпохи зарождения государственности – только восемь (!) лет мир находился в состоянии мира. Все остальное время в разных точках планеты шли войны. А ведь это, по сути, настоящее самоистребление человечества. В свое время Эйнштейн сказал, что если наступит Третья мировая война, то после нее четвертая пройдет с применением дубинок. Он имел в виду, что очередное вооруженное столкновение мирового масштаба будет нести в себе угрозу уничтожения всего человечества, о чем и сказано в программном документе Президента Казахстана. В связи с этим сегодня следует задуматься о будущем не только людей, но и всей планеты. Ведь применение ядерного оружия может стать действительно последней точкой. Возникает риск потерять все.

Не секрет, что многим странам, особенно крупным ядерным державам, выгодно вести войны, ведь вокруг вооружения всегда вертятся очень большие деньги, да и влияние транснациональных корпораций и экономик стран нередко зависит от вооруженных конфликтов. В то время как 10–15 самых влиятельных корпораций или даже отдельных людей будут обогащаться, все остальное человечество подвергнется страданиям. Нужно всеми доступными средствами избежать этого. Важно задуматься о судьбах всех 7 млрд жителей планеты. В связи с этим необходимо принимать конкретные меры по просвещению прежде всего молодого поколения, которое в скором времени займет ведущие позиции в государственном аппарате и от которых будет зависеть будущее мира.

Если говорить об основных трендах политики Казахстана, то в их чис­ле – безъядерная инициатива. Это дает возможность нашей республике позиционировать себя не просто как миролюбивое, а как миротворческое государство, которое несет глобальному сообществу идеи мира и согласия, являющиеся основой светлого будущего. Поэтому считаю, что в преддверии такого масштабного события, как международная выставка EXPO 2017, которая пройдет в Казахстане, необходимо подготовить и провести комплекс мероприятий, которые будут пропагандировать культуру мира и согласия, а также безъядерную и антивоенную инициативу Главы государства Нурсултана­ Назарбаева. Людям важно понять, что главная ценность сегодня – это мир во всем мире.

Противопоставить военным блокам Глобальную коалицию

Лидия ПАВЛОВА, торговый представитель по дилерским продажам, Кокшетау

В центре внимания мировой общественности сегодня находится Манифест «Мир. XXI век», который Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев представил на антиядерном саммите в Вашингтоне.

Без всякого преувеличения, его можно назвать судьбонос­ным для всего мирового сообщества документом, важность которого очевидна. Ведь речь идет о грозящей всей планете глобальной ядерной катастрофе, в которую может вылиться любое современное военное противостояние. Об этом свидетельствует обострение отношений между Западом и Востоком, растущая активность международного терроризма. Лидер нации очень верно подметил: сила порождает антисилу, имея в виду то, что создание каких-либо военных блоков или соединений в коа­лиции в конечном итоге ни к чему хорошему не приведет. Он также напомнил о том, что опыт истории прошедших войн наглядно показал, что собственную безопасность за счет других государств обеспечить не удастся. И вести разговор с позиции силы сегодня абсурдно, ибо нетрудно предположить, что в условиях возможного применения ядерного оружия любая война приведет к колоссальным обоюдным потерям, а победителей и побежденных в ней не будет – пострадают все.

В связи с этим Президент ­Нурсултан Назарбаев настойчиво и аргументированно предлагает противопоставить военным блокам Глобальную коалицию государств за мир, стабильность, доверие и безопасность под эгидой ООН. Другими словами, противопоставить мир войне и всеми силами добиваться искоренения даже самой возможнос­ти применения какого-либо вида смертоносного оружия, соз­данного человеком. И хочется наде­яться, что лидеры мировых держав придут к этому благоразумному решению и общими усилиями сумеют обеспечить общую безопасность всех людей, населяющих планету Земля.

Международная поддержка

Эльмира КУМАРБЕКОВА, научный сотрудник Института современных исследований ЕНУ им. Л. Гумилева

Обнародованный в Вашингтоне Манифест «Мир. XXI век» стал важным шагом в последовательной антиядерной политике Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Активно участвуя в предыдущих саммитах, Глава государства и в этот раз доказал приверженность миролюбивому курсу нашей страны, подкрепленному практичес­кими действиями. Обнародованный Манифест получил положительную оценку международных экспертов. Кроме того, и в Казахстане результаты специального экспресс-опроса Экспертно-проектного бюро общест­венно-политических процессов показали поддержку инициативы Лидера нации.

В рамках Саммита по ядерной безо­пасности было принято Совместное заявление глав ряда иностранных государств и Президента Республики Казахстан в отношении Банка низкообогащенного урана МАГАТЭ на территории Казахстана, а также Совместное заявление РК и Японии по достижению скорейшего вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Обе страны подчеркнули успешное функционирование режима контроля ДВЗЯИ.

В ходе встречи на саммите были подчеркнуты и совместные усилия Казахстана и США по строительству Учебного центра по ядерной безо­пасности, нацеленного на защиту, контроль и учет материалов, противодействие нелегальному обороту ядерных и других радиоактивных материалов. Кроме того, главы государств и правительств обсудили контрмеры ядерной угрозе, приняв Совместное коммюнике, согласно которому саммит в Вашингтоне является последним в данном форма­те, а ключевая ответственность за разработку международных рекомендаций, ведущая роль по реализации и координации действий в сфере ядерной безопас­ности теперь отводится МАГАТЭ.

В целом проведение подобного рода саммитов представляется очень эффективным, поскольку они нацелены на достижение реальных результатов в сфере ядерного нерас­пространения и разоружения, и Казахстан, выступивший с инициативой принятия Манифеста, по-прежнему находится на передовой.

Готовая программа сдерживания

Андрей ЧЕЛНОКОВ, председатель Союза журналистов Новосибирской области

Когда прочел Манифест Президента Казахстана «Мир. XXI век», поразился планетарным мышлением Нурсултана Назарбаева. Он не просто говорит о предотвращении каких-либо войн и бескомпромиссной борьбе с международным терроризмом, а предлагает конкретную, длительного периода многоцелевую программу действий в масштабах всех без исключения стран и их правителей.

В частности, чего стоят в Манифесте выдвинутые Президентом РК – стратегом и человеком большого международного авторитета – предложения о всеобъемлющей программе «XXI век: мир без войны». В ней – три главных принципа и пять направлений целостного алгоритма действий мирового сообщества по сверхважным направлениям. Это – последовательное движение к миру, полностью освобожденному от ядерного и других видов оружия массового уничтожения; в XXI веке надо сформировать географию устойчивого мира, последовательно искореняя войну как способ жизнедеятельности; в XXI веке надо преодолеть такой ру­димент милитаризма, как существование военных блоков, угрожающих глобальной безопасности и препятствующих широкому международному сотрудничеству; важно адаптировать к новым историческим условиям международный разоруженческий процесс; мир без войны – это, прежде всего, справедливая парадигма глобальной конкуренции в сфере международных финансов, торговли и развития. Венчает эти жизненно важные и конструктивные предложения вывод: «В XXI веке миру нужен мир!»

Об этом же, помимо казахстанцев, говорят россияне и граждане многих других стран. Их голос должен быть услышан в мире, благодаря чему люди должны жить в согласии и уважении друг к другу.

Я родился в Казахстане, там получил свою журналистскую профессию, и до сих пор в вашей прекрасной стране у меня много друзей. Более того, несколько лет назад, впервые в СНГ, мы наладили дружественные отношения с коллегами из Павлодарской области. Происходит не только обмен делегациями и журналистским опытом, но и братское, независимо от нации, общение друг с другом, разработка совместных проектов по сближению регионов, укрепление дружбы наших народов. И это очень хорошо.

В позапрошлом году нас, новосибирских журналистов, пригласили в Павлодар на празднование Наурыза. Это незабываемое впечатление, когда на центральной площади города люди радуются весне и общности помыслов. Нас препроводили в юрту, где мы сидели за дастарханом, и все мы были – братья. Так почему бы всем нам, людям Земли, не собраться за единым столом, посмотреть друг другу в глаза и навсегда, как призывает в Манифесте Нурсултан Назарбаев, запретить все войны и обуздать­ терроризм?

Бороться осмысленно и настойчиво

Динара САПАРОВА, начальник отдела международного сотрудничества Восточно-Казахстанского государственного университета им. С. Аманжолова, магистр педагогики и психологии

Манифест Президента Казахстана «Мир. XXI век» продиктован искренней тревогой за судьбу грядущих поколений. Она передалась студентам и преподавателям нашего университета, внимательно ознакомившимся с каждой строкой этого важного документа.

Жители планеты заслуживают того, чтобы жить в спокойном и гармоничном мире, где нет места войнам и конфликтам, а все возникающие споры решаются в законном и цивилизованном поле. Казахстанцы, много лет назад на себе испытавшие последствия безумной ядерной гонки, как никто другой, знают о ее последствиях. Поэтому миротворческие инициативы Главы государства заслуживают особого признания и уважения среди жителей всех континентов планеты.

«Мир в XXI веке стоит того, чтобы за него бороться также осмысленно и упорно, как это делали люди в предыдущем столетии», – такими словами завершил свое программное послание Лидер нации Нурсултан Назарбаев.

И в этом смысле Манифест – яркое свидетельство приверженности нашей страны мирной политике. Президент Казахстана Нурсултан­ Назарбаев­ призывает мировое сообщество прислушаться к голосу разума и избавить человечество от угрозы смертоносной войны.

Нести равную ответственность

Сагынгалий АЙДАРБАЕВ, заведующий кафедрой международного права КазНУ им. Аль-Фараби, доктор юридических наук

Учитывая стратегическую значимость Манифеста «Мир. XXI век», в стенах факультета международных отношений КазНУ им. Аль-Фараби началось широкое и углубленное изучение и обсуждение этого документа среди профессорско-преподавательского состава и студентов в рамках научных конференций, семинаров и заседаний «круглых столов».

Одним из направлений обсуж­дения стали международно-правовые аспекты документа. Мировые информационные агентства распространили новость о том, что Манифест Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева «Мир. XXI век», представленный в Вашингтоне, получил статус официального документа Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Безопасности ООН. Этот факт означает главное – мировое сообщество услышало призыв. А значит, его внимательно станут изучать и обсуждать не только представители общественности, но и специалисты-международники.

Манифест является не обычным призывом обратить внимание на большую и актуальную международную проблему. Он представляет собой конкретный план действий, в котором содержится четкий перечень шагов, которые необходимо предпринять международному сообществу. Прежде всего, в основу стратегической программы «XXI век: мир без войны» наш Президент предлагает положить такие принципы, как невозможность победы в современной войне вследствие применения оружия массового уничтожения. А также мирный диалог и конструктивные переговоры на основе равной ответственности за мир и безо­пасность, взаимоуважения и невмешательства во внутренние дела при урегулировании всех межгосударственных споров.

В соответствии с указанными принципами Президент формулирует конкретные алгоритмы действий мирового сообщества. Первое направление связано с последовательным движением к миру, полностью освобожденному от ядерного и других видов оружия массового уничтожения. Здесь необходимо разработать и принять обязательные для исполнения международные документы по запрещению использования научных открытий для создания новых видов оружия массового уничтожения. Для этого предлагается в ООН создать Реестр учета научных открытий, которые могут быть использованы для создания и усовершенствования оружия массового уничтожения.

В рамках второго направления в документе предлагается интенсифицировать международные усилия по созданию безъядерной зоны на Ближнем Востоке. И на основе этого вместе с шестью уже существующими безъядерными зонами сформировать масштабные ареалы мира со специальным международно-правовым режимом в качестве зон без конфликтов и войн с гарантиями Совета Безо­пасности ООН и государств – членов ООН.

Создание Глобальной коалиции государств за мир, стабильность, доверие и безопасность под эгидой ООН, направленной против военных блоков, составляет содержание третьего направления действий мирового сообщества.

К четвертому направлению Президент Казахстана относит адаптацию к новым историчес­­ким условиям международного разоруженческого процесса, прежде всего в отношении противоракетных систем и обычных вооружений; разработку новой стратегии деятельности Конференции ООН по разоружению, а также работу над устранением такой новой угрозы, как киберпреступность.

И наконец, пятое направление связано с построением справедливой парадигмы глобальной конкуренции в сфере международных финансов, торговли и развития на основе равного и справедливого доступа всех наций к инфраструктуре, ресурсам и рынкам. Это направление можно было бы и следует воплотить в жизнь к 100-летнему юбилею ООН. За основу Глава нашего государства предлагает взять План Глобальной стратегической инициативы-2045, направленный на устранение глубинных причин войн и конфликтов. Напомню, что инициативу разработки плана наша страна выдвинула на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Для обсуждения и принятия предложенных действий и подтверждения принципов международного права в целях предот­вращения войн и конфликтов в XXI веке Нурсултан Назарбаев предлагает созвать в 2016 году Международную конференцию ООН на высшем уровне. Таким образом, перед нами предстает стройная система международно-правовых мер по укреплению глобальной безопасности.

Следует, на мой взгляд, особо отметить целый ряд новелл, которые впервые были заявлены в рамках права международной безопасности как ведущей от­расли современного международного права. Так, сама идея принятия единого стратегичес­кого документа, охватывающего все ключевые аспекты обеспечения международной безопас­ности в XXI веке, озвучивается в международно-правовой док­трине впервые.

Новым словом для специалистов в сфере безопасности является также предложение по формированию обширных ареалов мира на основе сущест­вующих безъядерных зон и предложение о создании Глобальной коалиции государств за мир, стабильность, доверие и безопасность под эгидой ООН, направленной против военных блоков.

Не менее важный аспект документа Президента связан с корреспондирующей связью между предлагаемыми глобальными действиями за мир и внешнеполитическими акциями Казахстана. Так, по инициативе нашей страны 7 декабря 2015 года Генеральная Ассамб­лея ООН приняла Всеобщую декларацию о построении мира, свободного от ядерного оружия. 25 лет назад Казахстан первым в мире закрыл Семипалатинский ядерный испытательный полигон и добровольно отказался от обладания четвертым в мире потенциалом атомного оружия и средств его доставки, что, без сомнения, оказало влияние на решение ядерных держав объявить мораторий на ядерные испытания. Наша страна подписала Договор о всеобщем запрещении ядерных испытаний. На территории Казахстана под эгидой МАГАТЭ создан Банк низкообогащенного ядерного топлива, предназначенного для государств, планирующих развивать атомную энергетику. Казахстан активно участвует в глобальных саммитах по ядерной безопасности. Прилагает свои усилия по мирному урегулированию кризисов в Афганистане и Украине.

Таким образом, внешнеполитические акции и инициативы Казахстана полностью находятся в русле миротворческих усилий мирового сообщества. И это свидетельствует о прозорливости, дальновидности, стратегическом мышлении и мудрости Главы государства.

Пусть цветут сады

Танабай ШЫНТАСОВ, руководитель ТОО «Сарыагаш жер сыйы», ЮКО

Прошедший в Вашингтоне Саммит по ядерной безопасности войдет в историю тем, что Президент Казахстана выступил с целым рядом предложений, которые сейчас обсуждают в разных уголках планеты.

У меня самая мирная на земле профессия: я сажаю сады, чтобы через несколько лет они радовали своим обильным урожаем и детей, и взрослых. Мое занятие не имеет никакого отношения к большой политике, но Манифест «Мир. XXI век» напрямую касается каждого землянина. И я тоже внимательно его прочел и проникся простыми мыслями и выводами, изложенными в документе стратегической важности.

Совершенно очевидно, что любое дело, рассчитанное на перспективу, требует уверенности в завтрашнем дне. Уверенности в том, что этот день прежде всего настанет. Будет мирным, без взрывов и кровопролитий. Такая убежденность нужна всем, и она в свете последних мировых событий становится весьма актуальной. Задуматься об этом стоит всем: и тем, кто растит хлеб, и тем, кто плавит руду или добывает уран, равно как и тем, кто принимает глобальные решения, которые могут подвергнуть опасности жизни людей.

В обращении Президента между строк читается забота о будущем землян. Вот почему инициативу Казахстана о добровольном отказе всех стран от обладания ядерным оружием уже успели назвать абсолютно своевременной. Рассуждая о всеобщем и полном разоружении, Нурсултан­ Назарбаев знает о чем говорит. Столь твердая и однозначная позиция нашей страны имеет огромное влияние на переговоры по ядерной проблеме. Ядерные испытания уже принесли боль и страдания тысячам и тысячам человек, навредили экологии, окружающей среде, и неизвестно, как и чем еще может обернуться бездумная гонка вооружений. Думать о неизбежном просто не хочется. Но совершенно однозначно, ядерные взрывы и цветение садов – вещи несовместимые.

Против конфликтов

Бакыт СМАИЛОВ, секретарь Каратальского районного маслихата Алматинской области, кавалер ордена «Құрмет»

Президент Нурсултан Назарбаев инициирует процесс глобального разоружения и прекращения военных конфликтов.

Манифест «Мир. XXI век», обнародованный Нурсултаном Назарбаевым на Саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне, находит горячую поддержку не только в кругах известных политологов и экспертов, но и среди широчайших масс населения нашей страны. За 25 лет независимости у нас уже выросло поколение молодых людей, ценящих мир и покой, стабильность и согласие, дружбу между представителями различных этносов. Благодаря мудрой и взвешенной политике Президента в Казахстане создана успешная модель сосуществования религиозных конфессий. Мы общими усилиями созидаем молодое государство, в котором нет места раздору и распрям.

Не секрет, что авторитетные политики, главы государств высоко оценивают миротворческие инициативы казахстанского Лидера, отмечают его выдающуюся роль в установлении всеобъемлющего диалога на основе взаимного уважения. Именно поэтому Манифест «Мир. XXI век» получил статус официального документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безо­пасности ООН.

То, что делает наш Президент, – это не просто благородная цель, призывающая к миру на Земле, прекращению гонки вооружений, созданию безъядерных зон. Я бы сказал, это часть истории страны и ее многонационального народа, это голос всех казахстанцев, строящих гармоничное общество, уважающих традиции и обычаи друг друга.

На протяжении 25 лет мы демонстрируем всему миру образец государства, отказавшегося от ядерного оружия. Так пусть и другие страны возьмут с нас пример и начнут процесс глобального разоружения, мирного урегулирования военных конфликтов.

Мы живем спокойно

Ботагоз ЖАГУФАРОВА, ученица 10-го класса ОСШ № 8, Балхаш

Нашему народу пришлось пережить много трагических событий. И в слово «мир» мы вкладываем совершенно особый смысл.

Меня заставили задуматься строки Манифеста «Мир. XXI век», который был обнародован в США благодаря инициативе нашего Президента. Мы, школьники, как все счастливые дети в спокойной стране, не задумываемся о том, как события в разных государствах отражаются на жизни планеты. Учимся, радуемся успехам, любим родителей, а они – нас, участвуем в школьных программах и осваиваем трехъязычие, потому что хотим быть свободными в общении с людьми независимо от их нацио­нальности. К счастью, нас окружает спокойная обстановка.

Манифест раскрыл нам действительное положение дел в мире. Оно далеко не простое, от чего становится неспокойно на душе. В разных частях планеты возникают горячие точки: взрываются мины и бомбы, гибнут мирные люди, льется кровь. По подсчетам ученых, земная цивилизация пережила свыше 15 тыс. войн – по три войны на каждый год. Значит, и в XXI веке, когда человечество шагнуло далеко вперед?!

Задуматься над этим в Манифесте призывает Глава государства, излагая свое видение борьбы за мир. И мы, молодежь страны, как и все казахстанцы, поддерживаем его в этом. Каждый человек на планете имеет право и должен жить, не опасаясь за себя и своих детей. Значит люди должны бороться, чтобы навсегда избавиться от угрозы превратиться в пепел войны. Как точно сказал Глава государства в своем Манифесте, в XXI веке миру нужен мир.

Казахстан еще 25 лет назад показал пример: если хочешь мира, то защищай его уже сегодня. И первым навечно закрыл Семипалатинский ядерный испытательный полигон. Я горжусь, что этот шаг сделала моя страна! И Манифест в очередной раз подтвердил приверженность Казахстана к идее построе­ния мира, свободного от ядерной угрозы.

Призыв Лидера нации к мирному и безопасному использованию атома имеет огромное значение. Мир уже знает, к каким колоссальным и невосполнимым трагедиям приводит использование атома в военных целях. Ведь война – это не решение проблем. Война, не важно какая, – это очень страшно. В коротком слове собраны все человеческое горе, страдания невинных людей, павших жертвой чьего-то больного разума. Не хочу, чтоб человечество страдало от этого. Я за мир, где нет места взрывам, где торжествуют доброта, любовь, радость, счастье. За мир, где каждый может реализовать свои мечты! Уверена, под этим словами подпишутся все дети планеты.

Бездействие губительно

Гульжанат ЕРГАЗИНА, юрист, заместитель председателя Совета женщин при региональной Палате предпринимателей Актюбинской области

Сегодня в мире неспокойно. Планета вновь начала балансировать на заново отточенном острие «холодной войны» с губительными последствиями для всего человечества. И в этих условиях была необходима глобальная стратегия, всеобъемлющая программа, которая должна определить согласованные и ответственные действия наций по уничтожению вируса войн и конфликтов.

Инициатива нашего Лидера нации по принятию такого документа в рамках Саммита по ядерной безопасности в Вашингтоне является важным шагом в обеспечении мира и стабильности. Я под большим впечатлением от выступления нашего Лидера нации и от его Манифеста «Мир. XXI век». Он представил видение нашей страной глобальных политических вопросов, вновь подтвердил приверженность Казахстана построению мира, свободного от ядерного оружия. С высокой трибуны мы обратили внимание мирового сообщества на потенциальную опасность дальнейшей эскалации гонки вооружений, и что эту опасность нельзя считать призрачным миражом, что ее нужно понимать как реальную угрозу, и бездействие для нас губительно.

Казахстан успешно интегрируется в мировое пространство, с ним считаются, к нему прислушиваются на всей планете. Сегодня всему глобальному сообществу мы доказали, что Казахстан имеет вес и играет ведущую, активную роль в решении глобальных вопросов не только на азиатском континенте.

Нам действительно предоставлены большие возможности и перспективы. Ведь сегодняшний Казах­стан главными принципами выбрал мир, единство, культуру диалога, и это может быть примером для многих стран. У нас многонацио­нальная страна, жители которой говорят на разных языках, исповедуют разные верования, но нам это не мешает быть едиными, стремиться к миру во всем мире!

Подтверждение высокого уважения

Рауан КАЛИЕВ, менеджер Совместной программы ООН в Восточно-Казахстанской области

Тот факт, что Манифест Главы государства «Мир. XXI век» обрел статус официального документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН, в очередной раз продемонстрировал высокий авторитет нашего Лидера в мире и подарил надежду, что его призыв о разоружении будет услышан и претворен в жизнь.

Манифест «Мир. XXI век» Нурсултана Назарбаева появился в нужный момент. Незаметно для самих себя мы привыкли к тревожным международным новостям, рассказывающим о военных действиях в разных уголках земного шара. Как отметил Президент в своем программном документе, «на XXI век все человечество возлагало надежду как на новую эру глобального сотрудничества. Но сегодня это может оказаться призрачным миражом. Миру вновь угрожает опасность, и недооценивать ее масштабы нельзя. И эта угроза – глобальная война!.. Вступив в XXI век, люди делают поражаю­щие воображение научные открытия, создают технологии нового поколения. Человечество входит в качественно новую фазу своего развития. Мир стоит на пороге Четвертой промышленной революции. Успешно искореняются многие страшные болезни. Но вирус войны продолжает отравлять международную ситуацию. Он множит потенциал военно-промышленного комплекса, ставшего в ряде государств самой мощной отраслью экономики, генерирующей смерть».

Нам, казахстанцам, очень понятна обеспокоенность Елбасы. На нашей земле 40 лет гремели смертоносные ядерные взрывы, и с их последствиями нам еще предстоит справляться на протяжении, возможно, не одного поколения. Отрадно, что благодаря авторитету Нурсултана Назарбаева и миролюбивой политике Казахстана международное сообщество также внесло свою лепту в реабилитацию населения нашего региона. Примером может служить проект ПРООН в рамках Совместной программы ООН «Повышение конкурентоспособности региона через внедрение инновационных подходов к региональному планированию и оказанию социальных услуг населению (на примере Семипалатинского региона)», рассчитанный на 2011–2015 годы. Он работал в нескольких направлениях. Среди них: повышение потенциала местных органов власти в планировании, реализации, мониторинге и оценке государственных программ, а также в защите прав и интересов наиболее уязвимых слоев населения; активизация населения в улучшении стандартов проживания через развитие местного самоуправления; улучшение доступа наиболее уязвимых жителей области к социальным и экономическим услугам; содействие развитию малого и микробизнеса с фокусом на «зеленые» технологии и сельскую местность.

Авторитет Лидера работает на будущее

Зульфия ТУЛЕГЕНОВА, старший преподаватель Таразского государственного университета им. М. Дулати, Жамбылская область

С большими надеждами на светлое будущее и мир без войны ознакомилась с Манифестом «Мир. XXI век», в котором Президент страны поднял глобальные проблемы современности, касающиеся каждого жителя планеты. В первую очередь это вопросы по ядерному разоружению и недопущению войн.

Нужно признать, что Казахстан, как и другие государства, вовлечен в сложные глобальные политические и экономические процессы, именно поэтому Лидер нации не остается в стороне перед лицом опасности, которую представляет собой оружие массового уничтожения. На собственном примере наша респуб­лика показала, что отказаться от иллюзорной защищенности за ядерными боеголовками, заручившись гарантиями безопасности со стороны других стран, вполне возможно. Казахстан является пока единственным государством, выбравшим путь мирного диалога, взаимопонимания и согласия, отказавшись от своего ядерного арсенала, доставшегося нам по наследству от Советского Союза.

Нурсултан Назарбаев уверен, что в современном цивилизованном мире все размолвки и недопонимания решаемы за столом переговоров, и призывает лидеров других стран задуматься о будущем всего человечества, поскольку именно оно сегодня стоит на кону.

Финансовый кризис, охвативший многие страны в результате обрушения цен на энергоносители, серьезно влияет на всю мировую экономику. Это непростое время ставит перед государствами сложные задачи и вызовы, и Президент нашей страны делает особенно сильный акцент на том, что «миру нужен мир». Кроме того, Елбасы заботит немалое влияние международных террористических организаций, которые способны использовать современные разработки вооружения против мирного населения.

В этой нелегкой ситуации Лидер нации продолжает проявлять дальновидность и смотреть на десятилетия вперед. Политика, которую он проводит, последовательная, глубоко обдуманная и взвешенная. Глава государства думает не только о своем народе, но и о тех, кто проживает на других континентах, понимая, что их будущее так или иначе связано с нашим. На мой взгляд, именно поэтому на подобных масштабных форумах Нурсултан Назарбаев столь активно выступает с идеей мира и консолидации. Елбасы понимает, что в этом направлении предстоит сделать еще немало, и эти вопросы не решатся в одночасье, поэтому он предложил основные принципы, которыми во избежание очередных противостояний должны руководствоваться лидеры всех стран.

Что касается нашей республики, то в канун 2016 года Президент утвердил Концепцию укрепления и развития казахстанской идентичности и единства. На ближайшие 10 лет нам задали позитивный импульс. Теперь четко знаем, что нам необходимо делать, чтобы не просто сохранить крепкое единство казахстанского народа, а способствовать его дальнейшему развитию. Модель нашего общества, где в дружбе и взаимоуважении проживают более 130 этносов, служит примером для многих стран. Именно по этой причине к голосу Казахстана прислушиваются. Хочется верить, услышат его и на сей раз.

С политикой Елбасы нельзя не согласиться. Он всегда просчитывает на несколько ходов вперед. Концепция укрепления и развития казахстанской идентичности и единства является одним из ключевых направлений политики государства. Президент заложил магистральные направления по формированию Нации Единого Будущего. Сегодня казахстанцам необходимо объединиться вокруг идеи мира и согласия. Ведь только в условиях общественного согласия и единства может развиваться общество и процветать государство.

Наше настоящее – это независимый Казахстан, сохраняющий сплоченность граждан, имеющий прочную социально-экономическую основу и ведущий открытую, миролюбивую внешнюю политику. А наше будущее – это реализация Плана нации «100 конкретных шагов», программы «Нұрлы жол» и Стратегии «Казахстан-2050», определяющих цели и задачи развития всех сфер жизни общества. И оно тесно связано с будущим стран всего мирового сообщества. Ведь если однажды грянет гром войны, то он может положить конец всему человечеству. Мир должен сделать все, чтобы не допустить этого.

Искореним причины угроз

Татьяна СКРИПНИКОВА, медработник, Кызылорда

Манифест «Мир. XXI век» сможет реально помочь международному сообществу заняться решением ключевых проблем укрепления мира и глобального развития.

В своем Манифесте наш Президент Нурсултан Назарбаев очень точно сформулировал разрастаю­щиеся угрозы мирному развитию человечества.

С одной стороны, XXI век принес нам очередной мощный этап технологического прогресса, который обеспечивает рост эффективности промышленного производства и подъем качества социальных услуг, включая медицину. Семимильными шагами идет и информатизация, практически в каждом казахстанском доме сегодня есть электронные гаджеты, с помощью которых возможности получения информации стали по-настоящему глобальными, по сути, безграничными. С другой стороны, к большому сожалению, новые технологии активно продвигаются в военно-промышленном комплексе, создавая угрозы безопасности. Мы оказались на пороге роста недоверия между нациями и новой гонки вооружений, которые значительно снижают шансы международного сообщества скоординированно гасить вспыхивающие локальные конфликты, наладить эффективную борьбу с терроризмом, решать другие задачи стабилизации и устойчивого развития.

Манифест Лидера Казахстана предлагает человечеству альтернативный мирный план, в основе которого конкретные алгоритмы действий для установления баланса интересов всех государств. И действительно, сплотившись, мы сможем найти решения локальных конфликтов, создать условия для полного отказа от ядерного вооружения, обеспечить безопасность границ и построить справедливую экономику, искоренив сами глубинные причины возникновения войн.