Мановение поэзии Жана Бахыта

В Казахстане Бахытжанов полно, да и поэтов тоже. А вот Жан Бахыт – такой один. Его имя давно стало нарицательным и ассоциируется с одним человеком – выдающимся поэтом Жаном Бахытом Канапьяновым. О его биографии, заслугах и творчестве написано множество статей и рецензий, защищено немало диссертаций. Я же в своем эссе хочу рассказать о личном восприятии его классических стихов и поэтической прозы, о том, как волшебным образом строки его стихотворений заманивают меня в необъятные просторы страны Поэзии, которую он создал благодаря своему таланту и безграничной вере в силу Слова.

Бахытжан как-то сказал: «Есть Судьба поэта и есть поэт Судьбы». Я тогда не поленился и попытался раскодировать эту формулу. Судьба поэта – жизненный и творческий путь художника слова, который нередко оказывается сложным, драматическим или трагическим. А поэт Судьбы – человек, для которого поэзия становится не просто ремеслом или увле­чением, а призванием. Не человек выбирает поэзию – поэзия выбирает его. Дар становится главной сутью его жизни. Поэт чувствует внутренний долг говорить правду, выражать через слово то, что волнует его самого и его современников.

Бахытжан написал на эту тему знаковое стихотворение:

Судьба поэта – Божий знак.

Стихи его – под взглядом неба.

И почву разрывает злак,

И вкусен черный ломоть хлеба.

«Сквозь землю прорывался злак…» – величайшая строка. Поэту порой достаточно одной строки, чтобы зацепиться за время. Эта строка – начало известного стихотворения поэта Арсения Тарковского. Полный текст его четверостишия звучит так:

Сквозь землю прорывался злак,

И куст вставал, как вещий знак,

И слово обретало плоть,

И милосердствовал Господь.

Пробивающийся сквозь землю злак и растущий куст здесь становятся символами непреодолимой силы природы, обновления и возрождения. Строка «И слово обретало плоть» – образ, отсылающий к библейским мотивам о сотворении мира и созидательной силе слова. Природа, язык и божественное начало соединяются в единую картину мироздания.

Разрывающий почву злак в 2025 году благодаря исследованию Олжаса Сулейменова способствовал открытию закона Осириса – имя египетского бога в переводе с казахского оказалось формулой активного земледелия. OSIRIS – взращивание.

В 2002 году Бахытжан подарил мне свою книгу стихов. В ней была фотография, на которой мы с Беллой Ахмадулиной запечатлены вместе. После этого я написал ему посвящение:

Мастеру

Мне мастер труд свой подарил,

На титуле его автограф,

Он с Бэллой нас запечатлил,

Как гениальнейший фотограф.

Я жадно к томику приник,

Взахлеб страницы я читаю,

И понял, в этот чудный миг,

Поэта мудрость постигаю:

«Сквозь землю прорывался злак...»

И сладок ржаный запах хлеба.

Слова не сложишь просто так,

Каким бы гением ты не был.

Не в рифме дело, не в строфе,

А в мироощущенье странном

И в одиночестве…

В кафе

Пью кофе с мягким круассаном.

В тот год под его руководством были созданы два альманаха. Первый – «Литературная Азия», второй – «Литературная Алма-Ата», который и сегодня радует алматинцев произведениями талантливых горожан. Первым редактором альманаха стал Бахытжан Канапьянов, и именно в первом номере были собраны стихи, рассказы, статьи о нашем удивительном городе, написанные в разные годы на всем пространстве необъятного Союза.

Удивительна трудоспособность Масте­ра слова. Его первая книга стихов – «Ночная прохлада» – вышла в 1977 году. Спустя почти пятьдесят лет увидела свет книга новых стихов «Тасбих», выпущенная в серии «Библиотека «Простора». В ней, словно на четках, нанизаны бусины всех его замечательных книг, которых за десятилетия накопилось множество и которые издавались на разных языках мира.

Здесь мне хотелось бы остановиться на его короткой прозе. Особенно запала в душу повесть «Светлячки» – лирическое произведение о любви двух подростков из далекого Куала-Лумпура: мужественного Кемала и нежной Лэчан. Светлячки здесь становятся символом внутреннего состояния человека, его способности дарить свет и тепло даже в самые трудные времена. Текст настолько поэтичен, что читается на одном дыхании. Повесть была переведена на малайский язык и издана в Куала-Лумпуре в 2021 году, к 70-летию поэта. Перевод редактировал известный литературовед, профессор Университета Малайя Виктор Погадаев, автор и составитель ряда антологий, вышедших в Малайзии. «Светлячки» получили признание у читателей, а малайзийское телевидение по мотивам повести создало небольшую видеоверсию.

Бахытжан – ученик великого Олжаса. Но Мэтр – поэт-трибун, а Жан Бахыт в своих стихах более лиричен, мягок, и проза его по сравнению с монументальной­ прозой учителя – более мелодична и певуча.

Я всегда считал и считаю Бахытжана своим Сэнсэем. С того самого момента, когда он, поверив в меня, напечатал в «Литературной газете» (Москва) мое первое стихотворение «Серебряный век», а потом издал мой первый сборник стихов «Солнца светлого сияние». Правда, одно четверостишие он оттуда удалил. Я долгое время считал его своим: «Какая этой ночью тишь. ⁄ Укрыто небо звездной данью. ⁄ И в этот миг встаешь и говоришь ⁄ Векам, истории и мирозданью…»

– Братишка, Маяковский написал лучше, – сказал Сэнсэй. Мы потом долго смеялись над этим.

...Намного позже я понял, что такое Поэт Судьбы. Именно таким мне и видится Жан Бахыт. Его поэзия совершенна, проза – безупречна. И закончить это эссе хочется моим любимым стихотворением Мастера.

На горной дороге в тумане,

На горной дороге в снегу,

Как будто бы мелочь в кармане,

Случайно найду я строку.

И, вторя ей, горная речка

Веселую пару найдет

У мостика возле местечка,

Где речка дает поворот.

Строфою рождается образ

И птицею бьется в строфе.

И вся эта горная область

Поэзией выйдет к тропе.

И – облаком дышит в долине,

Где к осени греет костер.

И – холодом веет к вершине,

Где беркут крыла распростер.

На горной дороге в тумане,

На горной дороге в снегу

Нас мир окружающий манит

И следом рождает строку.

А я ничего не умею,

А я ничего не хочу.

А я перед этим немею

И не зажигаю свечу.

Я просто пишу стенограмму,

И авторство мне ни к чему,

Но путь мой к небесному храму

Не повторить никому.

Поэзия Жана Бахыта манит, и путь его к небесному храму никому не повторить.