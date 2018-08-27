​Мантия достойным

Руслан Исаков

С сентября текущего года будет введена новая система квалификационного экзамена на должность судьи по дальнейшему совершенствованию критериев оценки и отбора кандидатов, участвующих в конкурсе на судейские должности.

В связи с этим утверждены соответствующие поправки в Регламент совета, проинформировали в аппарате Высшего судебного совета по окончании очередного заседания под руководством председателя ВСС Талгата Донакова. Здесь же советом были одобрены предложения по модернизации порядка проведения конкурса на занятие вакантных судейских должностей, ориентированного на обеспечение планомерности в работе ВСС, который будет введен в действие с 2019 года.

Также внесены изменения и в сос­тав Квалификационной комиссии при совете, в который в том числе введены иностранные эксперты и HR-специалист. Кроме того, принято решение о создании при совете постоянно действующей экспертно-консультативной комиссии, которая в том числе будет рассматривать вопросы, связанные с совершенствованием национального законодательства и судебной системы.

В рамках заседания советом дано согласие на продление срока пребывания в должности 4 судей, достигших пенсионного возраста, а 15 их коллег, напротив, рекомендованы к освобождению.

Более подробная информация о решениях, принятых ВСС, будет размещена на сайте совета. 

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