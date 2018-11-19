​Мантию – достойным

Текущее положение дел и нововве­дения в судебной системе обсудили участники международного заседания «круглого стола» на тему «Модернизация системы отбора судей и деятельности Высшего судебного совета РК».

Открывая мероприятие, председатель Высшего судебного совета республики Талгат Донаков подчеркнул, что одна из ключевых проблем правосудия связана с повышением уровня доверия к судам. А это доверие, по его словам, начинает формироваться еще на стадии отбора судей.

В принципе, в этой сфере уже проделана определенная работа. В частности, выступая перед собрав­шимися, председатель Конституционного совета РК Кайрат Мами акцентировал внимание на том, что именно Казахстан одним из первых среди стран СНГ еще в 2001 году ввел процедуру конкурс­ного отбора и назначения судей. В 2016-м повышенный статус обрел Высший судебный совет.

– Сегодня мы можем утверждать, что в результате комплексных мер в Казахстане состоялась самостоятельная и сильная судебная ветвь, стоящая на страже прав и свобод человека. В стране сформирован достойный судейский корпус и минимизирована вероятность попадания в его ряды случайных лиц, – отметил Кайрат Мами.

Вместе с тем, как подчеркнули спикеры, современные вызовы ставят новые задачи перед судейским сообществом. Именно поэтому важно сохранить последовательность заданных реформ и проверить эффективность ранее введенных институтов, развивать их с учетом собственной и прогрессивной зарубежной практики.

Отметил грамотную и поэтапную политику в этой сфере и глава Минюста РК Марат Бекетаев, указав, что и нынешнее мероприятие – один из шагов, направленных на выработку дальнейших подходов по совершенствованию механизмов отбора судей с учетом международных стандартов и мировых трендов.

Подробнее на проводимых реформах остановился председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РК Абай Рахметуллин.

– Для качественного отправления правосудия судейский корпус должен беспрестанно повышать квалификацию, пополняться и обновляться высококвалифицированными кадрами, – отметил он, уточнив, что действующий механизм по отбору судей на сегодня дополнен еще тремя эффективными инструментами: написание эссе, интервью, кейсовые задачи. Все это вкупе с другими нововведениями – отличный фильтр для качественного отбора.

Вместе с тем есть ряд нерешенных вопросов, основной из них – колоссальная нагрузка. В месяц на одного судью приходятся примерно 147 дел и материалов, то есть в день он должен рассмотреть не менее 7–8 дел. Все это ведет к увольнению судей по собственному желанию.