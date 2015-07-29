Спорт
Марадона и Платини подтвердили намерение возглавить ФИФА
Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона подтвердил свое намерение участвовать в предстоящих выборах президента ФИФА. Об этом сам аргентинец заявил в видеообращении, размещенном на портале El Pibe de Oro, передает Kazpravda.kz.

"Я вернусь в ФИФА ради людей из ОАЭ, которые дали мне работу и многое другое, более важное (Марадона возглавлял клуб из ОАЭ "Аль-Васл" в 2011–2012 годах), я вернусь ради моей семьи, которая так много всего пережила из-за меня. Я вернусь не с мыслями о мести, а с идеей произвести изменения в футболе, в равной степени как в аргентинской провинции Сантьяго-дель-Эстеро, так и в Африке. С нас довольно коррупции, довольно воровства!" – заявил Марадона.

О планах Марадоны побороться за кресло главы ФИФА стало известно в июне, через несколько недель после того, как действующий президент Йозеф Блаттер объявил об уходе. Он возглавлял Международную федерацию футбола с 1998 года.

Главным претендентом Марадоны на этот пост является нынешний президент УЕФА Мишель Платини, которого поддерживают четыре из шести футбольных конфедераций. Платини сегодня официально объявил о решении выдвинуться в президенты ФИФА.

"Я принял глубоко личное и очень обдуманное решение, тщательно взвесив и будущее футбола, и свое собственное будущее. Разумеется, при этом я руководствовался и вашей поддержкой, тем уважением и ободрением, которое выказывали мне многие из вас", – цитирует Платини пресс-служба УЕФА.

Кандидаты должны подать заявки до 26 октября 2015 года, а сами выборы пройдут 26 февраля 2016-го. Нынешний президент Йозеф Блаттер сохранит свой пост до этой даты.

СМИ также сообщают, что на пост главы ФИФА также претендуют бразильский тренер Зико, президент Футбольной ассоциации Либерии Муса Билити, принц Иордании Али бин Аль-Хусейн, являвшийся кандидатом на пост на предыдущих выборах, почетный вице-президент организации и бывший глава Корейской футбольной ассоциации Чон Монджун.

Популярное

Все
Политическая модернизация: необходимые задачи и неожиданные решения
Жители Жаркына, пригородного поселка Семея, возмущены низким качеством ремонтируемой дороги
На 10% подорожали отопление и горячая вода для потребителей Караганды
Нет требования – нет и наказания
С вокзала во дворец
В Карагандинской области, будет построено 17 новых школ, но зато нет денег на ремонт старых
Независимость в лицах
Как быть студентам Атырауского инженерно-гуманитарного института, лишенного в апреле текущего года лицензии?
Трое уволены и троим объявлены выговоры в СПК «Тобол» за махинации с сахаром и незаконное предоставление земельных участков
После армии – в вуз
Крупный «улов»
Тема трубы накануне зимы
Штраф за спекуляцию
Чтобы понимать друг друга
Работать засучив рукава
Чтобы помнили
История любви и героизма
Самый читаемый и почитаемый
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Долгожданный асфальт
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Условия выдачи прибывших в Казахстан россиян озвучили в МВД
40 млн тенге вымогали у астанчанки, шантажируя сливом интимного видео
Пенсионная перезагрузка
Для чего россияне получают ИИН, пояснили в Минцифры
Грабитель с ножом напал на цветочный магазин в Астане
В Казахстане официально появится молодежь категории NEET
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Однократный срок президентства: Токаев объяснил суть реформы
ЕНУ получил статус исследовательского университета
В моногороде Аксу второй год не могут запустить котельную стоимостью 11 млрд тенге
Какие тендеры, такая и вода
Может ли сказаться на инфляции большой оборот рублей в Казахстане – ответ главы МНЭ РК
Касым-Жомарт Токаев встретился с корпоративным президентом Samsung Electronics
Более 28 тыс. россиян приехали в Северный Казахстан с 21 сентября
Новый учебный год в Костанае начался с обострения старых проблем
Первоклассникам в Актобе по ошибке сделали прививку вместо пробы Манту
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
Реформатор с большой буквы
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Закон Республики Казахстан
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
«Точечные эксперименты» градостроительства
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав

Читайте также

Спорт
Женская сборная Казахстана стала чемпионом мира в боевом ра…
Спорт
Официально объявлен бой Жанибека Алимханулы за титул чемпио…
Спорт
"Они вынуждают меня" – Дамир Исмагулов заявил об уходе из U…
Спорт
Определился следующий соперник Каната Ислама

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]