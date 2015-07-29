Марадона и Платини подтвердили намерение возглавить ФИФА
Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона подтвердил свое намерение участвовать в предстоящих выборах президента ФИФА. Об этом сам аргентинец заявил в видеообращении, размещенном на портале El Pibe de Oro, передает Kazpravda.kz.
"Я вернусь в ФИФА ради людей из ОАЭ, которые дали мне работу и многое другое, более важное (Марадона возглавлял клуб из ОАЭ "Аль-Васл" в 2011–2012 годах), я вернусь ради моей семьи, которая так много всего пережила из-за меня. Я вернусь не с мыслями о мести, а с идеей произвести изменения в футболе, в равной степени как в аргентинской провинции Сантьяго-дель-Эстеро, так и в Африке. С нас довольно коррупции, довольно воровства!" – заявил Марадона.
О планах Марадоны побороться за кресло главы ФИФА стало известно в июне, через несколько недель после того, как действующий президент Йозеф Блаттер объявил об уходе. Он возглавлял Международную федерацию футбола с 1998 года.
Главным претендентом Марадоны на этот пост является нынешний президент УЕФА Мишель Платини, которого поддерживают четыре из шести футбольных конфедераций. Платини сегодня официально объявил о решении выдвинуться в президенты ФИФА.
"Я принял глубоко личное и очень обдуманное решение, тщательно взвесив и будущее футбола, и свое собственное будущее. Разумеется, при этом я руководствовался и вашей поддержкой, тем уважением и ободрением, которое выказывали мне многие из вас", – цитирует Платини пресс-служба УЕФА.
Кандидаты должны подать заявки до 26 октября 2015 года, а сами выборы пройдут 26 февраля 2016-го. Нынешний президент Йозеф Блаттер сохранит свой пост до этой даты.
СМИ также сообщают, что на пост главы ФИФА также претендуют бразильский тренер Зико, президент Футбольной ассоциации Либерии Муса Билити, принц Иордании Али бин Аль-Хусейн, являвшийся кандидатом на пост на предыдущих выборах, почетный вице-президент организации и бывший глава Корейской футбольной ассоциации Чон Монджун.