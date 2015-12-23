​Марафон добрых дел

В этом мероприятии активное участие приняли сотрудники градообразующих предприятий, банков, работники малого и среднего бизнеса. Свою лепту внес­ли представители сфер образования, здравоохранения, коммунальных и государственных служб, ветеранской общественности, этнокультурные объединения, студенческая молодежь, СМИ.

В благотворительном марафоне «Твори добро и благо – другим во благо!», который состоялся в образовательно-досуговом комплексе «Кайнар», принял участие и аким города Александр Вербняк. Обращаясь к присутствующим, он отметил, что традиции взаимопомощи всегда объединяли людей. «Считаю своим гражданским и человеческим долгом выразить слова благодарности и признательности тем, кто принимает участие в благородном деле!», – подчеркнул глава акимата.

Всего в этот день было собрано свыше 7 млн тенге. Марафон продлится до середины января 2016 года.