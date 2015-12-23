​Марафон добрых дел

Свежий выпуск
Сергей ГОРОВ, Экибастуз

В этом мероприятии активное участие приняли сотрудники градообразующих предприятий, банков, работники малого и среднего бизнеса. Свою лепту внес­ли представители сфер образования, здравоохранения, коммунальных и государственных служб, ветеранской общественности, этнокультурные объединения, студенческая молодежь, СМИ.

В благотворительном марафоне «Твори добро и благо – другим во благо!», который состоялся в образовательно-досуговом комплексе «Кайнар», принял участие и аким города Александр Вербняк. Обращаясь к присутствующим, он отметил, что традиции взаимопомощи всегда объединяли людей. «Считаю своим гражданским и человеческим долгом выразить слова благодарности и признательности тем, кто принимает участие в благородном деле!», – подчеркнул глава акимата.

Всего в этот день было собрано свыше 7 млн тенге. Марафон продлится до середины января 2016 года. 

Популярное

Все
В Казахстане ежегодно пропадают до тысячи человек. Кого-то благополучно находят, а некоторых разыскивают и по сей день
В Уральске школу, ожидающую капитального ремонта, оштрафовали за… ветхость
«Виновны!» – таков приговор суда, рассмотревшего уголовное дело по обвинению в покушении на убийство журналиста
Мы фактически избежали гражданской войны, потери государственности. Любой здравомыслящий человек сделал выводы из сложившейся ситуации
Солидарная ответственность за кредиты грозит обернуться для многих фермеров банкротством
На Казахстанском Алтае начался лавиноопасный сезон
Только 10% потенциальных потребителей газа в трех поселках, расположенных в 20–30 км от Жезказгана, подключились к газопроводу
​​​​​​​Что не так с ночным тарифом?
Испытание морозом не прошли
Помогать не магазинам, а заводам
Предприниматели тоже плачут
Astana Club в Париже
Astana Piano Passion: юные, талантливые, перспективные
«Якорь» для сельской молодежи
Не пей, можешь не выжить
Проекты на перспективу
Талантам надо помогать
В Алматы побеждает «Бенфика»
Франция уже в плей-офф
Ответственная свобода
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Десятки человек погибли, сотни пострадали при землетрясении в Индонезии
Акмолинец пришел в полицию, чтобы признаться в убийстве
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
Си Цзиньпин поздравил Касым-Жомарта Токаева
5-летнего акмолинца связывали и морили голодом в многодетной семье: начато расследование
Токаев и Эрдоган поговорили по телефону
Подростки-автоворы попали на видео в Астане
Жигули Дайрабаев поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана. Видео
Токаев после объявления итогов еxit poll: Мы должны оправдать это доверие народа
Договор о демаркации госграницы подпишут Казахстан и Узбекистан
Выборы президента: итоги третьего exit poll озвучили в Казахстане
Два ДТП на угнанных авто совершил 18-летний житель Аркалыка
Требовавших выкуп за гражданина Индии похитителей задержали в Астане
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
Эмомали Рахмон поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах
Развитие нефтегазовой отрасли обсудил Смаилов с представителем Shell
"Институт общественной политики" партии Аманат озвучил свои итоги exit poll
Тело пропавшего неделю назад парня нашли в Костанайской области
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Избранница Иманбека из родного Аксу
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Закон Республики Казахстан
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО

Читайте также

Свежий выпуск
Концерт памяти Eркегали Рахмадиева прошел в столице
Свежий выпуск
Диана Ашимова: «Фестиваль «Бастау» – это непрерывный культу…
Свежий выпуск
Политик, который выполняет обещания
Свежий выпуск
Предприниматели тоже плачут

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]