Марафон настольного тенниса пройдет в Астане

Марафон настольного тенниса Astana cup 2015 пройдет в Астане, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на сайт столичного акимата.
Состязание пройдет по олимпийской системе в двух номинациях : "Мужчины" и "Женщины", в которых не будет разделения на возрастные группы. Главное условие – участник турнира должен иметь статус "любителя", не входить в состав национальной команды и не принимать участие в официальных турнирах и чемпионатах.
Регламент марафона и заявка на участие доступны на сайте
Ледового дворца "Алау".
Первый марафон настольного тенниса состоялся в прошлом году в рамках празднования Дня Астаны и собрал свыше 1 000 участников.