Марафон настольного тенниса пройдет в Астане

Спорт
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Шынар Оспанова
Марафон настольного тенниса Astana cup 2015 пройдет в Астане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Состязание пройдет по олимпийской системе в двух номинациях : "Мужчины" и "Женщины", в которых не будет разделения на возрастные группы. Главное условие – участник турнира должен иметь статус "любителя", не входить в состав национальной команды и не принимать участие в официальных турнирах и чемпионатах.

Регламент марафона и заявка на участие доступны на сайте Ледового дворца "Алау". 

Первый марафон настольного тенниса состоялся в прошлом году в рамках празднования Дня Астаны и собрал свыше 1 000 участников. 


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