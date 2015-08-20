Свежий выпуск Марафон в честь юбилея Михаил ТЁ

Семнадцать бегунов организовали легкоатлетический забег, посвященный предстоящей праздничной дате – 550-летию Казахского ханства. Стартовали стайеры во главе с руководителем команды – мастером спорта международного класса, шестикратным чемпионом Азии по легкой атлетике Маратом Балтабаевым – с центральной площади села Толе-би Шуского района.

Их напутствовал заместитель акима района Ержан Умралиев. В свою очередь от имени участников пробега организатор мероприятия – директор клуба Алим Шарипов – выразил благодарность шусцам за радушный прием и рассказал о целях марафона.

По словам участников забега, к преодолению столь длинной дис­танции спортсмены готовились не один день. Участием в марафоне бегуны решили внести свою лепту в празднование юбилея и отдать дань уважения предкам. Они намерены привлечь внимание общественности, в особенности молодежи, к приближающейся знаменательной дате, проблеме формирования здорового образа жизни, развитию массового спорта, а также продвижению общенациональной идеи «Мәңгілік Ел».

Маршрут бегунов пролегал через Меркенский, Рыскуловский и Байзакский районы, а также Тараз. Из областного центра легкоатлеты направились в Жамбылский, а затем Жуалынский район. В руках они несли Государственный флаг Казахстана, а также знамена с эмблемами Жанибека и Керея и 550-летия Казахского ханства. На межрайонных границах марафонцев приветствовали местные жители.

Из Жуалынского района марафонцы направились в Южно-Казахстанскую область. Далее эстафету примут в Туркестане, Кызылорде и Жезказгане. Завершится мероприятие 22 августа в городе Улытау.