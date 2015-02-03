Марафон в честь юбилея Свежий выпуск 590 Максут ИРЖАНОВ, Астана

Мероприятие было организовано акиматом столицы совместно с Казахстанской федерацией любительского триатлона.

Всех участников этого события поздравил со знаменательной датой заместитель акима Астаны Ермек Аманшаев. «В текущем году мы отмечаем 550-летие Казахского ханства. Сегодняшний марафон-флэшмоб, можно сказать, дает старт празднованию этой исторической даты. Впереди астанинцев и гостей столицы ждет еще немало мероприятий», – отметил он.

В мероприятии приняли участие известные спорт­смены, представители министерств и ведомств, журналисты, общественные деятели, молодежь... Поддержать забег из Алматы вместе с президентом Казахстанской федерации любительского триатлона Муратханом Токмади также прибыли Максут Жумаев – легендарный казахстанский альпинист, капитан сборной Казахстана по альпинизму и Марат Жыланбаев – единственный человек на планете, в одиночку покоривший крупнейшие пустыни Азии, Африки, Австралии и Америки и 7 раз вошедший в Книгу рекордов Гиннесса.

Стартовали участники, а их оказалось значительно больше первоначально заявленных 550 человек, у монумента «Қазақ Елi». К слову, и дистанция, которую они пробежали, была почти вдвое длиннее. Но не в этом суть. Самое главное – все участники марафона, несмотря на 20-градусный мороз, сумели достичь финиша, показав при этом приверженность спорту и здоровому образу жизни.



