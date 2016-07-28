Марафонцы эстафеты "Бег мира" прибыли в Астану

Спорт
1201
Фото с сайта astana.gov.kz
Сегодня в столицу прибыла сборная команда международной факельной легкоатлетической эстафеты "Бег мира", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

Как сообщается, жители города радушно встретили бегунов, которые явились из Павлодара, на площади в Студенческом парке. Участники бега, в свою очередь, продемонстрировали горожанам символ эстафеты – горящий факел.

579a0bb21fd481469713330.jpg

"Передача факела мира китайскими участниками нашим бегунам состоялась 2 июля в городе Коргасе. На казахстанском этапе эстафеты символ побывал в Жаркенте, Алматы, Талдыкоргане, Усть-Каменогорске, Семипалатинске, Экибастузе и Павлодаре", – говорится в информации.

"В Астане нас ожидает перерыв три недели. Команда состоит из пятерых человек, некоторые участники будут сменены. 26 августа мы побежим до Омска, там встретимся с российской командой, которая бежит с Дальнего Востока. Далее уже сборная команда побежит в Уфу, куда прибудут еще несколько команд, бегущие по западной части России. 21 сентября в этом городе будет официальный финиш эстафеты", – рассказывает капитан команды и координатор эстафеты "Бег мира" в Казахстане Даурен Оспанов.

Всего марафон занимает 34 дня, ежедневно команда преодолевает до 200 км, а на каждого участника приходится нагрузка от 15 до 40 км в день.

По словам Даурена, многие из участников пробежали не один классический марафон протяженностью 42 км, но есть и те, кто бежал в этой эстафете впервые.

"Есть два автомобиля, которые сопровождают нас, там хранятся все необходимые вещи. При беге мы меняемся – одни бегут, другие отдыхают. Когда бежишь в команде, приходится запасаться терпением, но бывают разные трудности, сам бег – это не единственное испытание для нас, надо преодолевать и психологические барьеры", – делится марафонец.

"На сегодня в эстафете приняли участие более шести миллионов человек. Факел побывал в более 140 странах мира на шести континентах: в Европе, Азии, Северной и Южной Америке, Африке и Австралии", – отметили в пресс-службе.

