Марат Азильханов провел встречу с лидерами молодежных организаций

21 мая 2021 года в Доме Дружбы г.Алматы состоялась встреча заместителя Председателя Ассамблеи народа Казахстана Марата Азильханова с лидерами и активистами молодежных организаций города Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АНК.
Во встрече приняли участие депутат Мажилиса Парламента РК В.Набиев, председатель республиканской молодежной организации АНК "Жарасым" Т.Джумурбаев, лидеры молодежных организаций "Jas Otan", "Лига волонтеров Казахстана", "Медицина жастары", а также представители региональных штабов РМД АНК "Жаңғыру жолы" города Алматы и Алматинской области.
В ходе мероприятия обсуждались вопросы вовлечения молодежных и студенческих организаций в деятельность АНК, предложения по контентному наполнению деятельности молодежного движения АНК "Жаңғыру жолы", рассматривались новые форматы реализации молодежных проектов, а также меры по расширению социальных возможностей для молодежи.
Заместитель Председателя АНК М.Азильханов отметил, что Ассамблея народа Казахстана готова выступить в качестве площадки для реализации социальных инициатив молодежи.
В завершение участники встречи выразили уверенность продолжить совместную работу по реализации молодежных проектов.
Во встрече приняли участие депутат Мажилиса Парламента РК В.Набиев, председатель республиканской молодежной организации АНК "Жарасым" Т.Джумурбаев, лидеры молодежных организаций "Jas Otan", "Лига волонтеров Казахстана", "Медицина жастары", а также представители региональных штабов РМД АНК "Жаңғыру жолы" города Алматы и Алматинской области.
В ходе мероприятия обсуждались вопросы вовлечения молодежных и студенческих организаций в деятельность АНК, предложения по контентному наполнению деятельности молодежного движения АНК "Жаңғыру жолы", рассматривались новые форматы реализации молодежных проектов, а также меры по расширению социальных возможностей для молодежи.
Заместитель Председателя АНК М.Азильханов отметил, что Ассамблея народа Казахстана готова выступить в качестве площадки для реализации социальных инициатив молодежи.
В завершение участники встречи выразили уверенность продолжить совместную работу по реализации молодежных проектов.