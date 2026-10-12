Марат Башимов в Варшаве рассказал о международных инициативах Казахстана против торговли людьми

Казахстан последовательно совершенствует законодательство по противодействию торговле людьми, усиливает защиту пострадавших и расширяет международное сотрудничество в борьбе с современными формами эксплуатации, сообщает Kazpravda.kz

О новых правовых механизмах и инициативах страны на седьмой сессии конференции ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве рассказал депутат Курултая Марат Башимов.

Выступая на международной площадке, депутат отметил, что важным шагом стало принятие в 2024 году специального закона «О противодействии торговле людьми», разработанного с учетом рекомендаций ООН и положений Палермского протокола. Документ расширил правовые гарантии защиты пострадавших и впервые закрепил понятие потенциальной жертвы торговли людьми, создав законодательную основу для своевременного выявления людей, находящихся в группе риска.

«На законодательном уровне впервые четко определено, кто может быть потенциальной жертвой торговли людьми. Это позволяет понять, кто относится к группе риска, на что необходимо обращать внимание и каким образом следует оказывать помощь таким людям», – сказал Марат Башимов.

По его словам, изменения затронули не только защиту пострадавших, но и меры предупреждения преступлений. В частности, установлена уголовная ответственность за предусмотренные законом действия, связанные с предложением сексуальных услуг, в том числе через интернет, а также введены ограничения на незаконную рекламу.

Одновременно усилены механизмы реабилитации и социальной реинтеграции жертв торговли людьми. Законодательство также исключает возможность прекращения дел данной категории в связи с примирением сторон.

Отдельное внимание Башимов уделил международным инициативам Казахстана. В июне 2026 года на 35-й сессии Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию по инициативе Казахстана была принята резолюция «Противодействие торговле людьми в целях принуждения к совершению преступной деятельности».

Документ предусматривает совершенствование механизмов выявления людей, которых преступные группы принуждают к противоправным действиям, и признания их жертвами торговли людьми. Еще одно направление – укрепление взаимодействия государств в установлении организаторов подобных преступных схем.

По словам депутата, практическим продолжением этой работы стало сотрудничество с ОБСЕ. Совместно разработан алгоритм выявления, перенаправления в компетентные органы и защиты жертв торговли людьми, предназначенный для заграничных учреждений Казахстана.

Важным институциональным изменением, по мнению Башимова, стало и введение в 2026 году института Национального докладчика по вопросам противодействия торговле людьми. Соответствующие функции возложены на Уполномоченного по правам человека, что позволит систематизировать оценку принимаемых мер и практики защиты пострадавших.

Параллельно Казахстан готовит Национальный план действий по предупреждению и противодействию торговле людьми на 2027-2029 годы.

Как сообщил депутат, наряду с совершенствованием законодательства анализируется практика его применения, укрепляется взаимодействие правоохранительных органов с гражданским обществом и изучаются международные подходы к защите пострадавших. В числе рассматриваемых инициатив – создание современной базы данных и внедрение дополнительных механизмов помощи жертвам эксплуатации.

Подводя итоги выступления, Марат Башимов подчеркнул неизменность позиции Казахстана в противодействии торговле людьми и защите человеческого достоинства.