Марат Башимов возглавил Общественный совет Антикоррупционной службы

На внеочередном заседании Общественного совета Агентства по противодействию коррупции переизбрали председателя совета. Им стал Марат Башимов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора.

Ранее данную должность занимал председатель правления АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан» Дархан Кыдырали, который сложил с себя полномочия в связи с назначением на другую должность.

Наряду с этим, Марат Башимов является председателем Комиссии по вопросам помилования и заместителем председателя экспертного совета Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан.

В свою очередь вновь назначенный председатель Общественного совета поблагодарил коллег за оказанное доверие и сообщил о готовности продолжить работу по вопросам противодействия коррупции.

Также Члены Общественного совета призвали граждан не оставаться в стороне от борьбы с коррупцией и сообщать обо всех признаках коррупции в Call-центр Антикоррупционной службы по номеру 1424, добавили в Агентстве.