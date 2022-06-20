Марат Башимов высказался о прошедшем Национальном курултае

Впереди непростой путь

Проведение Национального курултая – это важный этап работы по реализации реформ, которые были поддержаны казахстанцами в ходе республиканского референдума 5 июня.

Говоря о состоявшемся первом заседании Национального курултая, важно отметить, во-первых, место его проведения. В новой Улытауской области то самое место, где прошла встреча, имеет огромное историческое значение. Здесь была стоянка хана Жошы (Джучи), здесь принимались ключевые решения, определяю­щие судьбу Великой степи. Здесь столетия назад, в XIII веке, проходили встречи ханов, на которых обсуждались важнейшие политические и экономические вопросы. Можно смело говорить, что именно здесь, в земле Улытау, лежат корни демократической традиции Великой степи.

Проведение Национального курултая продолжает работу по реализации реформ, ранее начатых в стране. Как неоднократно отмечал Глава государства, референдум и принятие поправок в Конституцию – это только первый шаг, только начало нашего общего пути, в который будет вложено много труда.

Настоящая работа по реформам только начинается. Теперь нам предстоит воплощать в жизнь дальнейшие изменения в стране, укреплять и продолжать взятый курс на справедливость, равенство, на верховенство Конституции как Основного закона, на развитие человеческого капитала, нравственных ценностей, усиление идеологической работы, воспитание молодежи.

Не нужно строить иллюзий, этот путь не будет легкой прогулкой. Придется приложить немало усилий, чтобы противодействовать олигополиям, коррупции, добиваться возврата незаконно вывезенных за рубеж капиталов. Следует наладить четкий мониторинг и контроль использования бюджетных средств и реализации государственных программ и проектов. А кроме того, необходимо поставить жесткий заслон радикализму, экстремизму, беззаконию. В процессе реализации реформ важно уделять приоритетное внимание правам человека и повышению эффективности их защиты, стремиться к разрешению вопросов путем конструктивного диалога, к уважению чужого мнения, развитию общественных советов, независимых от министров и акимов. Остаются актуальными вопросы неэффективности маслихатов, проблемы регионального развития, в целом вопрос улучшения благосостояния народа.

Хотел бы отметить еще один важный момент: возвращение статуса государственного праздника Дню Республики. Дата 25 октября имеет большое истори­ческое значение как день принятия в 1990 году Декларации о государственном суверенитете страны, делающей первые шаги в качестве самостоятельного государства. Важно, чтобы будущие поколения осознавали и ценили этот уникальный политический и исторический опыт.