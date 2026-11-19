Пресс-служба Курултая. Фото Ж.Жумабеков

Председатель Комитета Курултая по международным делам, обороне и безопасности Марат Кожаев избран председателем Постоянной комиссии Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ по политическим вопросам и международному сотрудничеству, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Курултая

Мероприятие проходит в рамках 61-го пленарного заседания МПА СНГ. Для участия в нем в Туркменистан прибыла делегация Курултая во главе с Председателем Курултая Айбеком Дәдебай.

Поблагодарив коллег за оказанное доверие, Марат Кожаев продолжил вести заседание. В нем приняли участие представители парламентских делегаций государств – участников МПА СНГ, а также Меджлиса Туркменистана.

Члены комиссии заслушали информацию о председательстве Туркменистана в Содружестве в 2026 году. Комиссия единогласно поддержала обращение Меджлиса Туркменистана о предоставлении ему статуса наблюдателя при Межпарламентской Ассамблее СНГ и рекомендовала Совету Ассамблеи принять такое решение. Меджлис Туркменистана станет первым национальным парламентом с таким статусом: раньше его предоставляли только партнерским международным организациям.

Также члены Комиссии были проинформированы о результатах второй Межпарламентской конференции председателей парламентов в Пномпене и продвижении парламентского измерения инициативы по формированию архитектуры евразийской безопасности.

Кроме того, парламентарии обсудили итоги круглого стола по дерадикализации и социальной реинтеграции лиц, вовлеченных в деятельность террористических и экстремистских организаций. Рассмотрели итоги международной конференции о законодательном регулировании использования искусственного интеллекта и новых технологий в контртеррористических целях.

Комиссия высказалась за продолжение сотрудничества с Контртеррористическим управлением ООН и Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

В тот же день состоялось заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по правовым вопросам, в котором приняла участие председатель Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Курултая Унзила Шапак.