Марат Орманов: «Важно сохранить финансовую устойчивость и обеспечить долгосрочное развитие компании»

Изменения в глобальной экономике ежедневно отражаются на деятельности небольших предприятий и крупных промышленных гигантов. Несмотря на экономические вызовы, национальный оператор по транспортировке нефти АО «КазТрансОйл» продолжает стабильную работу по всем своим направлениям. О перспективах развития компании и поисках альтернативных решений в интервью «Казахстанской правде» рассказал председатель Совета директоров АО «КазТрансОйл» Марат Орманов.

– Марат Кушкенбае­вич, 2022 год складывается для многих компаний очень непросто. Судя по финансовой отчетности за первое полугодие, проблемы затронули и деятельность компании «КазТранс­Ойл». Как Вы можете прокомментировать итоги полугодия и каковы ожидаемые результаты за год?

– Реалии таковы, что с самого начала года компания столк­нулась с незапланированным ростом расходов, связанным с увеличением уровня заработных плат производственного персонала и затрат на оплату услуг сервисных компаний. Гео­политические изменения привели к повышению стоимости импортируемых материалов и оборудования, необходимых для обеспечения надежной работы системы магистральных нефтепроводов и реализации проектов программы капитальных вложений. К тому же увеличилась стоимость услуг по поставке импорта. Все эти сложности нарастали по цепочке и не могли не отразиться на финансовых результатах компании. Консолидированная чистая прибыль «КазТрансОйл» за 1 полугодие 2022 года составила 15,8 миллиарда тенге, что на 18 миллиардов тенге, или 53%, ниже фактического показателя за аналогичный период 2021 года. Учитывая ежегодное сокращение поставок нефти кумкольских месторождений, уменьшается и объем прокачки нефти по сис­теме нефтепроводов компании.

При этом по итогам года «Каз­ТрансОйл» ожидает исполнения плановых показателей и выхода на положительный финансовый результат. Понятно, что по объективным причинам он будет ниже результата 2021 года.

– На майском собрании акционеров Совет директоров «КазТранс­Ойл» обещал вернуться к вопросу о выплате дивидендов по итогам полугодия 2022 года. Есть ли у компании основания для принятия такого решения?

– К сожалению, ситуация пока не позволяет компании решить положительно этот вопрос, как бы нам ни хотелось. Сейчас для компании важно сохранить финансовую устойчивость на фоне происходящих геополитических событий и обеспечить долгосроч­ное развитие. Плюс к этому у нас есть обязательства по исполнению инвестиционной программы, предусматривающей капитальные вложения более 40 миллиардов тенге ежегодно в течение ближайших четырех лет. Их никто не отменял. Очевидно, что компания не имеет ресурсов для выплаты дивидендов по итогам первого полугодия 2022 года. Более того, мы с осторожностью относимся к вопросу о формировании дивидендных ожиданий по итогам 2022 года. Дождемся результатов по году в целом, но пока мы ставим себе целью выплатить дивиденды не ниже, чем за 2021 год.

– Какие меры предпринимает ме­неджмент для повышения капитализации и восстановления дивидендной привлекательности компании?

– Для обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости компании совет директоров и менеджмент принимают все возможные меры по увеличению объема и грузооборота транспортировки нефти по системе магистральных трубопроводов «КазТранс­Ойла», а также повышению тарифов на транспортировку нефти.

К примеру, с 1 июня на 20% вырос тариф на услугу по перекачке нефти по магистральным трубопроводам в целях экс­порта. С 1 сентября 2022 года начал действовать временный компенсирующий тариф на регулируемую услугу «КазТранс­Ойл» по перекачке нефти на внутренний рынок Казахстана в размере 4 328,04 тенге за 1 тонну на 1 тысячу километров. До этого – с 1 января действовал временный компенсирующий тариф в размере 3 728,82 тенге за 1 тонну на 1 тысячу километ­ров. В период 2023–2025 годов тариф должен быть на уровне 4 355, 57 тенге за тонну на 1 тысячу километров.

Компания работает над привлечением новых потребителей услуг и диверсификацией маршрутов транспортировки нефти. В частности, проводятся переговоры по согласованию продления на 10 лет договора о транспортировке российской нефти через территорию Казахстана в Китай в объеме 10 млн тонн в год. Помимо этого, изучается возможность увеличения объема транзита российской нефти в КНР.

Казахстанским грузоотправителям предлагаются альтернативные варианты маршрутов транспортировки нефти, снижающих потенциальные риски, в том числе с использованием мощностей нефтеналивных терминалов портов Актау и Батуми, маршрута Западный Казахстан – Западный Китай.

Рассматриваются и другие меры, которые позволят компании более уверенно пройти возможные стрессовые сценарии развития событий и обеспечить ее долгосрочное устойчивое развитие в интересах грузоотправителей, акционеров и всех остальных сторон.

– Не рассматривается ли возможность обратного выкупа акций «КазТрансОйл» в связи с планируемым IPO Национальной компании «КазМунайГаз»?

– За период 2012–2020 годов «КазТрансОйл» выплачивал своим акционерам дивиденды, существенно превышающие норматив 40% от чистой прибыли, заявленный в Дивиденд­ной политике компании. Более того, размер дивидендов за 2015–2019 годы превышал прибыль на акцию за соответствующий период. Среднегодовая дивидендная доходность к цене размещения составляет 15,62%. То есть «КазТрансОйл» проводил максимально лояльную в отношении своих акционеров дивидендную политику.

В этом году и, вероятно, в краткосрочной перспективе ситуация будет характеризоваться значительными рисками и высокой степенью неопределенности. На этом фоне компания стремится консолидировать усилия по обеспечению финансовой устойчивости, что вполне соответствует долгосрочным интересам инвесторов. Совет директоров и менеджмент компании уверены, что в будущем, с улучшением мировой экономики, нормализацией геополитической ситуа­ции и достижением целей по прибыли, «КазТрансОйл» вернется к прак­тике выплаты дивидендов на уровне норматива 40% и направит все свои усилия на повышение размера дивиденда.

Отмечу, что «КазМунайГаз» при подготовке к IPO пришел к выводу о возможности одновременного листинга своих акций и акций «КазТрансОйла» на фондовом рынке Казахстана. С учетом всего этого мы считаем вопрос об обратном выкупе акций «КазТрансОйла» неактуальным.

– С 2000-х годов «Каз­ТрансОйл» ведет строительство нефтепровода по маршруту Казах­стан – Китай. Сейчас система нефтепроводов национального оператора работает на полную мощность?

– Строительство системы магистральных нефтепроводов из западного Казахстана в Китай – это крупнейший и ­стратегически важный инвестиционный проект как для компании, так и для всей страны.

Проект включает в себя сле­дую­щие участки: Кенкияк – Атырау с пропускной способностью 6 миллионов тонн в год в реверс­ном режиме, Кенкияк – Кумколь – до 10 миллионов тонн в год, Кумколь – Атасу – от Кумколя до насосной станции имени Джумагалиева – 27,7 миллиона тонн в год и 15,2 миллиона тонн в год до Атасу, Атасу – Алашанькоу – до 20 миллионов тонн в год.

Проект предполагает поэтапное увеличение пропускной способнос­ти нефтепровода по всем участкам по мере увеличения объемов транспортировки на внутренний рынок и на экспорт в Китай за счет строительства новых и реконструкции существующих нефтеперекачивающих станций, а также замены участков нефтепровода.

Нефтепровод Кенкияк – Атырау изначально использовался для поставок нефти с месторождений Актюбинской области в Атырау. В прошлом году фактически завершился проект реверса нефтепровода, что позволяет транспортировать нефть с месторождений западного региона Казахстана на Павлодарский и Шымкентский нефтеперерабатывающие заводы, а также на экспорт в Китай. В основном мощности нефтепровода максимально используются для загрузки казахстанских неф­теперерабатывающих заводов.

Через магистральный нефтепровод Атасу – Алашанькоу ежегодно перекачивается транзитная российская нефть в стабильном объеме 10 миллионов тонн в год. Также по этому нефтепроводу наши грузоотправители отправляют небольшие объемы нефти на экспорт в Китай. В частности, в 2021 году экспорт составил порядка 1 миллиона тонн.

По мере дальнейшего развития проекта реверса нефтепровода Кенкияк – Атырау будут созданы дополнительные мощности, которые обеспечат рост экспорта казахстанской нефти в китайском направлении.

– Недавно министр энергетики заявил о том, что в ближайшие годы планируется увеличить добычу нефти. Есть ли у национального оператора возможность прокачивать большие объемы нефти в случае необходимости?

– Профицит мощностей имеется на нефтепроводе Атырау – Самара, в порту Актау, на участке Атасу – Алашанькоу. Также есть возможность использовать неф­теналивную эстакаду на насос­но-перекачивающей станции им. Т. Касымова и нефтеналивной пункт Шагыр. Компания имеет профицит мощности для перевалки в КТК. То есть национальный оператор может обеспечить необходимые мощности для транспортировки возрастающих объемов нефти в стране. В случае дальнейшего увеличения добычи нефти компания готова к дальнейшему расширению пропускной системы магистральных нефтепроводов.

– На фоне геополитических рисков возрастает актуальность диверсификации и развития маршрутов транспортировки нефти. Какие есть планы в этом направлении? Обсуждается ли выход на Азербайджан, Узбекистан? В 2017 году «КазТранс­Ойл» транспортировал в Узбекистан небольшие объемы транзитной российской нефти.

– План по созданию многовекторной системы транспортировки и диверсификации направлений перекачки казахстанской нефти не может не включать транскаспийский маршрут и центрально-азиатское направление.

«КазТрансОйл» работает по этим проектам. Так, за 8 месяцев этого года компания обеспечила перевалку на танкеры через порт Актау в направлении Баку 69 тысяч тонн казахстанской неф­ти. Налив в железнодорожные цис­терны через эстакаду НПС им. Т. Касымова в направлении Узбекистана составил 53,9 тысячи тонн казахстанской нефти.

Транзит российской нефти в направлении Узбекистана в этом году не осуществлялся.

– Экономические реалии заставляют грузоотправителей активнее использовать потенциал Батумского морского порта и Батумского терминала. До 2019 года эти активы «КазТранс­Ойл» не приносили доход в бюджет компании. Изменилась ли ситуация сегодня, и какие перспективы есть у Батумского нефтетерминала?

– «КазТрансОйл» приобрел нефтяной терминал в Батуми в 2008 году для диверсификации экспортных направлений. Но ситуация на рынках вносит свои коррективы в планы грузоотправителей. По отдельным международным коридорам грузооборот сокращался, и Батумский нефтяной терминал тоже ощущал это на своей деятельности.

Сегодня в связи с изменениями геополитической ситуации мощности порта Батуми вновь востребованы. С 2021 года здесь отмечается позитивная динамика финансовых показателей, связанная с ростом объема перевалки нефти и нефтепродуктов. Так, консолидированная прибыль группы Батумского нефтяного терминала за 2021 год составила почти 2,5 миллиарда тенге, а за первое полугодие этого года – почти 1,9 миллиарда тенге.

Компания ставит перед собой задачи по развитию дополнительных направлений и диверсификации деятельности. Прорабатываются оптимальные варианты использования транс­каспийского коридора, в том чис­ле с возможностью привлечения инвесторов Тенгизского проекта.

– Еще один крупный проект «КазТранс­Ойла», который вызывает интерес у инвестсообщества, предусматривает модернизацию и расширение магис­трального водовода Астрахань – Мангышлак. На какие средства будет реконструироваться водовод, и какова окупаемость этого проекта в перспективе? Как изменятся тарифы?

– Магистральный водовод Астрахань – Мангышлак был построен 70 лет назад. Поставка пресной воды имеет огромное социальное и экономическое значение для населения, промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Проект модернизации и расширения водовода реализуется по поручению Президента Республики Казахстан и включен в Комплекс­ные планы социально-экономического развития Атырауской и Мангистауской областей на 2021–2025 годы.

Реализация проекта позволит обеспечить надежную эксплуа­тацию магистрального водовода в условиях возрастающего спроса водопотребления в западном регионе Республики Казахстан. Для финансирования проекта Астрахань – Мангышлак привлекаются заемные средства.

В августе этого года регулятором был утвержден средний уровень тарифа на 2022–2027 годы на уровне 425,25 тенге за куби­ческий метр. Но этот тариф не обеспечивает возвратность заемных средств, а также безубы­точную и безопасную экс­плуатацию водовода. В своем сентябрьском послании народу Казахстана Глава государства К. К. Токаев отметил необходимость соблюдения баланса между ограничением прибыли монополий и обеспечением инвестиций в инфраструктуру, а также недопустимость искусственного сдерживания тарифов. Учитывая это, дочерняя организация «КазТрансОйла» – ТОО «Магистральный Водовод» продолжит работу по пересмот­ру утвержденного тарифа, в том числе в рамках перехода к новой тарифной политике «Тариф в обмен на инвестиции».

– И в завершение, как Вы оцениваете долго­срочные перспективы компании?

– Текущий период характеризуется беспрецедентным уровнем рисков и неопределенностей, что негативно влияет на все стороны нашей жизни, а не только на компанию «КазТрансОйл».

Однако происходящие сейчас процессы формируют новые возможности для развития. Уже сейчас интегрированная система магистральных нефтепроводов компании обеспечивает возможность быстрой адаптации к потребностям грузоотправителей, хотя и в ограниченных объемах.

В перспективе при создании достаточных мощностей по всем направлениям, при установлении справедливых уровней тарифа «КазТрансОйл» будет соответствовать требованиям Правительства в плане обеспечения энергетической безопасности страны, а также потребностям нефтегазовой отрасли в части выбора направления транспортировки сырья.

При этом уже сейчас есть определенные успехи в области налаживания деловых отношений с поставщиками оборудования, необходимого для строительства новых и модернизации действую­щих объектов трубопроводной системы. Формируются новые логистические схемы доставки оборудования и материалов. Нормализация геополитической ситуации позволит выбирать оптимальные по качеству и стои­мости варианты.

Мы уверены, что услуги компании будут востребованы, и она останется привлекательной для акционеров и инвесторов.

– Спасибо за интервью!