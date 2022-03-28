Марат Шайхутдинов освобожден от должности в Совбезе РК

Марат Шайхутдинов освобожден от должности первого заместителя Секретаря Совета безопасности РК, сообщает Kazpravda.kz.

"Распоряжением Главы государства Шайхутдинов Марат Ерсаинович освобожден от должности первого заместителя Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан", – говорится в сообщении пресс-службы Президента РК.

Марат Шайхутдинов родился в 1959 году в Акмолинской области.

В 1982 году окончил Карагандинский государственный университет.

В 1984-1986 гг. – инструктор Ерементауского райкома Компартии Казахстана Целиноградской области и Кировского райкома Компартии Казахстана г.Караганды.

В 1986-1990 гг. – инструктор, заведующий идеологическим отделом Карагандинского горкома Компартии Казахстана.

В 1990-1994 гг. – младший научный сотрудник, заведующий отделом, директор центра при Центрально-Казахстанском отделении Академии наук Республики Казахстан.

В 1994-1997 гг. – президент АПК "Сары-Арка" г.Акмола.

В 1998-2000 гг. – президент ЗАО "Мирас" г.Астана.

В 2000-2005 гг. – директор Казахстанско-Российского университета.

В 2005-2006 гг. – главный инспектор Секретариата Государственного секретаря Республики Казахстан.

В 2006-2007 гг. – заместитель заведующего Центром внешней политики Администрации Президента Республики Казахстан.

В 2007-2009 гг. – директор Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента Республики Казахстан.

В 2009 году – председатель Комитета внешнеполитического анализа и прогнозирования Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

В 2009-2015 гг. – заместитель Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан.

В июне 2015 года назначен первым заместителем Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан.

Доктор исторических наук, профессор, награжден орденами "Құрмет" (2009), "Барыс" ІІ степени (2014) и двумя юбилейными медалями.