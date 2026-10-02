Марганцевую руду стоимостью почти 1 млрд тенге незаконно добывали в области Ұлытау

В области Ұлытау пресекли деятельность группы лиц, организовавшей незаконную добычу марганцевой руды на территории карьера «Восточный» в городе Каражал, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Для незаконной добычи подозреваемые использовали тяжелую карьерную технику — экскаваторы, погрузчики и самосвалы.

На территории карьера оборудована база, где при помощи дробильно-моечного комплекса шла переработка добытого сырья. В дальнейшем руда вывозилась за пределы страны.

В результате объем реализованной марганцевой руды составил более 4 тыс. кубических метров, а ее стоимость превысила 950 млн теңге.

«Расследование продоложается. Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит», – сказано в информации.

Ранее в Кызылординской области пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной добычей драгоценных металлов.