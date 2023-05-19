Марихуана из Испании и США: наркосеть ликвидировали в Алматы

Полицейские Алматы совместно с Агентством РК по финансовому мониторингу при координации прокуратуры города ликвидировали наркосеть, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Скриншот с видео ДП Алматы

На поток поставку и реализацию марихуаны поставили пятеро: пара сожителей, их друг, закладчик и курьер.

Молодая пара, как установлено в ходе оперативных и следственных мероприятий, руководила преступным процессом. 27-летний гражданин Л. и его 35-летняя спутница К. выполняли роли организатора и координатора. Обязанности закладчиков поделили между собой гражданине Б. и А. 1993, 1995 годов рождения. А курьером выступил 25-летний гражданин А.

«В результате проведенных целевых оперативно-розыскных мероприятий при координации прокуратуры города в рамках проекта «Борьба с наркопреступностью» сотрудники нашего подразделения совместно с представителями Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК, АФМ пресекли преступную деятельность наркодельцов, наладивших сбыт наркотиков бесконтактным методом через мессенджеры.

Установлено, что посылки с наркотиками злоумышленники получали почтовым сообщением из Испании и США. Оплату за зелье от клиентов получали через «QIWI Кошелек». Вывод денег производили через банки второго уровня. На данном этапе следствия установлено 49 банковских счетов», – проинформировал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Ерлан Алмагамбетов.

Спикер отметил, что преступная деятельность пятерки была официально задокументирована, были осуществлены «контрольные закупы». По месту жительства подозреваемых проведены санкционированные обыски. В квартире главных фигурантов обнаружены 6 млн тенге, SIM-карты, банковские карточки, электронные весы, а также вещества растительного происхождения со специфическим запахом.

Задержанные взяты под стражу.