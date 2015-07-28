Марихуана в дорожной сумке Свежий выпуск 386 Любовь ДОБРОТА, Южно-Казахстанская область

Автомашину «мерседес-бенц» на территории Тулькубасского района остановили в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Кокнар-2015». При проверке багажного отсека сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом ДВД ЮКО обратили внимание на клетчатую сумку, внутри которой и находился сверток с веществом растительного происхождения, внешне похожим на марихуану. Багаж принадлежал пассажиру, следовавшему в Шымкент.

Судебно-криминалистическая экспертиза подтвердила, что изъятый груз – марихуана общим весом более 10 кг. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 296 УК РК, предполагаю­щей ответственность за незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта. Подоз­реваемый водворен в изолятор временного содержания, а полицейские выясняют происхождение наркотиков, канал поступления и лиц, причастных к его транспортировке.

Отметим, что всего с начала ОПМ «Кокнар-2015», которое проходит в Южно-Казахстанской области с 1 июня по 30 октября, полицейские уже ликвидировали 36 посевов наркосодержащих растений, изъяли более 16 тыс. кустов конопли и мака и около 79 кг наркотических средств.