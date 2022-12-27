Марихуану изъяли у сторонника деструктивных религиозных течений в Актобе

При обыске у подозреваемого было обнаружено 4 свертка с марихуаной.

Фото: polisia.kz

Сотрудники Управления по противодействию экстремизму задержали 34-летнего жителя Мугалжарского района при сбыте наркотических средств, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

При обыске по месту жительства подозреваемого было обнаружено 4 бумажных свертка с растительным веществом, спрятаны они были в разных местах.

По заключению экспертизы изъятое вещество является высушенной марихуаной весом около 7 грамм.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".

Задержанный является приверженцем деструктивных религиозных течений, добавили в полиции.