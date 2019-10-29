​Марин – надежда «Астаны»

«Астана», в пух и прах разделанная в Нидерландах в рамках Лиги Европы «АЗ Алкмаром» с неприличным счетом 0:6, в свою очередь провела экзекуцию, но уже на своем поле и в рамках национального первенства над вылетевшим в Первую лигу «Актобе» со счетом 5:0. Эта победа позволила столичному клубу удержать разницу в 2 очка от идущего первым в турнирной таблице «Кайрата». А учитывая тот факт, что астанинцы имеют игру в запасе, они по-прежнему остаются скрытыми лидерами первенства.

При этом тон в команде все еще действующих чемпионов задает хорватский полузащитник Марин Томасов, который забил актюбинцам 4 из 5 мячей. Балканец, оформив покер (кстати, первый в истории «Астаны»), вышел на чистое первое место в гонке бомбардиров с 19-ю забитыми мячами. Он, кстати, обошел сразу двух нападающих «Кайрата» – Мартона Эппеля, у которого 16 голов, и Адеринсола Эсеолу (18 результативных атак).

В свою очередь и алматинцы не теряют надеж­ду на осечку «Астаны» в следующих турах, а значит, и возможность завоевать золотые медали. На этот раз они без особых усилий обыграли гостивший у них костанайский «Тобол» – 2:0.

Отчаянная борьба идет и внизу турнирной таблицы. Помимо «Актобе» Премьер-Лигу по окончании сезона могут покинуть еще три команды – это «Атырау», «Тараз» и «Иртыш». Павлодарцам не повезло, так как они встречались в гостях с шымкентским «Ордабасы», который, в свою очередь, претендует на «бронзу», а даже, может, и «серебро» чемпионата республики. Южане не упустили шанс и забили 3 безответных гола в ворота иртышан.

В это же время «Тараз» оказал упорное сопротивление в Талдыкоргане местному «Жетысу», с которым разошелся с миром – 0:0. А вот еще большую настойчивость показал «Атырау», который добился выездной победы над новоиспеченным обладателем Кубка Казахстана – кызылординским «Кайсаром», – 1:0.

Ну и еще в одном поединке была зафиксирована боевая ничья: в Караганде «Шахтер» и кокшетауский «Окжетпес» забили друг другу сразу по 2 гола.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА.

ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА

КОМАНДА МПНП МО

1«Кайрат»31212863–2665

2«Астана»30203765–2663

3«Ордабасы»31178646–2359

4«Тобол»30185742–2459

5«Жетысу»31157941–2252

6«Кайсар»301241434–3940

7«Окжетпес»301151442–4638

8«Шахтер»30981336–4035

9«Иртыш»31941823–4531

10«Тараз»31681726–5626

11«Атырау»30581722–5323

12«Актобе»31661931–7112