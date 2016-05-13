​Мария Мудряк: Мне помогает тепло родных стен

Юная и прелестная казахстанка Мария­ Мудряк, которую сегодня знает весь мир, в Италии живет с детства. Там она получила высшее образование и состоялась как профессиональная оперная певица. Но вот вдохновение Мария неизменно черпает в родном Казахстане, где ее всегда ждут родные, друзья и, безусловно, благодарные зрители. Концерт «В итальянском стиле», на котором в исполнении певицы прозвучали оперные арии, дуэты и сцены из опер Дж. Россини, Г. Доницетти, Дж. Пуччини, Дж. Верди, – прекрасное тому доказательство. Творчес­кий союз Марии Мудряк (сопрано), Нурлана Бекмухамбетова (тенор), Евге­ния Чайникова (баритон), итальянского дирижера Эдди де

Надаи, артистов хора и музыкантов симфонического оркестра Astana Opera, сложившийся в этот вечер, продемонстрировал любовь казахстанской публики к итальянской опере. Зрители долго не отпускали юную диву со сцены, сопровождая аплодисментами каждый ее выход и поклон.

Аншлаг был и ранее, когда в столичном театре состоялся дебют Марии в опере Верди «Травиата». Заметим, что и на этот оперный спектакль, и на концерт многие пришли специально, чтобы услышать и увидеть ­Марию ­Мудряк. Казахстанцы следят за успехами талантливой певицы, неизменно желая ей удачи и новых замечательных ролей. Десятки ее поклонников приехали и из Павлодара, где родилась Мария.

Исполнить партию Виолетты именно на казахстанской сцене было важно для молодой певицы.

– Роль Виолетты для меня особенная, – рассказывает Мария. – Она долгое время была моей мечтой. Много препятствий преодолено на пути к ее осуществлению. Я тщательно готовилась, чтобы взять эту планку – и профессионально, и морально. И дебютировать хотела именно здесь, дома, в Казахстане.

Стоит отметить, что репетиции проходили почти в экстремальных условиях. Из-за сложного графика выступлений Марии пришлось выучить ее за две недели. Это очень короткий срок для подготовки столь сложной партии, служащей настоящим экзаменом на зрелость голоса для оперных певиц. Партия исполняется тремя разными сопрано. Сначала – высоко, потом более лирично, а в финале певица должна сделать ставку на драматизм. Таким образом, часто речь идет не только о профессионализме, чистоте исполнения, но и о том, сможет ли исполнительница выдержать такую нагрузку: слишком высок риск «сломать» голос. Поэтому спеть Виолетту в 22 года, как сделала М. Мудряк, очень непросто.

– Мы исполняли «Травиату» с одним антрактом в 15 минут, хотя обычно постановка подразумевает 2 антракта по 20 минут. Это позволяет певице отдохнуть, перестроить голос на другой акт, – рассказывает Маша о закулисных трудностях высокого ремесла.

Справиться с ними ей помогли освоенная в Италии техника бельканто, поддержка коллег по сцене и, конечно, публики. Ну а самым главным зрителем для нее в вечер премьеры стал Президент Казахстана ­Нурсултан ­Назарбаев.

– Как только нам сообщили, что Глава государства вошел в зал, мне стало легко. Волнение утихло, – вспоминает Мария. – Я с самого детства ощущала поддержку Нурсултана Абишевича. Несмотря на свой высокий статус этот человек умеет тепло, по-отечески приободрить, успокоить, помочь поверить в себя. Для меня его присутствие – как благословение духовного наставника.

Уже в ближайшее время Мария будет исполнять «Травиату» во Флоренции, а после – и на других мировых оперных сценах. Но в своих силах Мария уже не сомневается – залогом успеха теперь будет тепло родных стен Astana Opera. Да и сам образ Вио­летты, который благодаря священному таинству искусства теперь навсегда поселился в душе девушки, теперь поможет взять самую высокую драматическую «ноту» и на сцене, и в жизни.

Мария и ее героиня Виолетта во многом похожи. Ни кротостью, ни стойкос­тью, ни умением идти на жертвы, ни силой огня карих глаз не уступает певица своей героине. Только вот одно различие оперная дива Мудряк нашла при погружении в любимый образ. Виолетта – кокотка, а в женской судьбе Марии, как она застенчиво призналась по секрету, не было пока даже поцелуя.

– Виолетта – моя ровесница. И к свое­му возрасту она добилась многого, и все это, как и свою жизнь, принесла в жертву во имя любви. Ее образ поражает меня своей силой и трагизмом, – говорит Мария. – Когда умирает молодая, красивая, яркая женщина, не достигнув расцвета, так много еще не познав в жизни, – это трагедия. Поэтому данная роль всегда будет особенной для меня.

Наверное, не затмит любовь к ней даже образ Джильды, которую Марии Мудряк предложили спеть в опере «Риголетто» после ее недавнего фееричного выступления в Бельгии. Молодая певица пока в раздумье – слишком уж плотный график, буквально каждый день до 2018 года расписан. Да и голос нужно поберечь.

– За один месяц я исполнила партии в операх Россини, Верди и Пуччини. Это большая нагрузка, и лучше бы так не экспериментировать с голосом, – говорит Мария. – Хотя иногда, безусловно, хочется. Я очень люблю эстраду! Но чтобы качественно подготовиться к такому сольному концерту, нужно много времени, ведь это перестройка голоса, работа с оркестром. Пока такие проекты – в перспективных планах.