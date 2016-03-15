Мария Шарапова лишилась статуса посла доброй воли ООН
Ерзат Сергазин
Организация Объединенных Наций лишила прославленную российскую теннисистку статуса посла доброй воли ООН, которым она владела в течение девяти лет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.
"Программа развития ООН благодарна Шараповой за ее поддержку нашей работы. Тем не менее, в свете последних событий, мы приняли решение приостановить работу Шараповой в роли посла доброй воли и отменить все запланированные мероприятия на период расследования", – заявил сотрудник пресс-службы ООН.
В своем решении ООН руководствовалась статьей № 28 положения о послах доброй воли и мира. Она позволяет лишить человека этого статуса, если он замечен в любой деятельности, несовместимой с его статусом или целями и принципами ООН. Шарапова участвовала в мероприятиях, направленных на борьбу с бедностью и социальным неравенством.
Напомним, 7 марта спортсменка лично призналась в применении запрещенного препарата – мельдония. Первое слушание по ее делу состоится 23 марта. В случае доказательства Шараповой грозит длительная дисквалификация на срок до четырех лет.