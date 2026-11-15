Мария Захарова поблагодарила вице-министра здравоохранения РК за помощь россиянке

Общество

Манас Рамазанов оказал медицинскую помощь 38-летней гражданке России, которой стало плохо во время авиарейса Астана — Тараз

Фото: скриншот из видео

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила вице-министра здравоохранения Казахстана Манаса Рамазанова за помощь российской пассажирке, у которой резко ухудшилось самочувствие на борту самолета, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал М.Захаровой. 

Инцидент произошел во время рейса Астана — Тараз. У 38-летней гражданки России внезапно появились слабость и тошнота, повысилось артериальное давление и затруднилось дыхание.

На борту находился вице-министр здравоохранения РК Манас Рамазанов. Он оценил состояние женщины, измерил ей давление и оказал необходимую медицинскую помощь.

На произошедшее отреагировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, выразив признательность казахстанскому вице-министру.

«Спасибо Вам, уважаемый Манас Ембергенович, за неравнодушие!» — написала Мария Захарова в своем Telegram-канале.

 

#здравоохранение #МИД России #Мария Захарова

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