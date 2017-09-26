Культура
Марк Дакаскос может сыграть сына чеченца и казашки
В настоящее время идут переговоры об экранизации книги американца чеченского происхождения Ибрагима Хараева "Кровная месть". Уже готов сценарий, главную роль автор предложил известному голливудскому актеру Марку Дакаскосу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на golos-ameriki.ru.

Книга "Кровная месть", повествующая о чеченской вендетте, понравилась актеру Марку Дакаскосу, и он изъявил желание сыграть в экранизации главную роль – Руслана.

"Он мне сказал, что как отец трех детей хорошо прочувствовал характер Руслана и хочет его сыграть. У меня по книге мать главного героя – русская, а отец – чеченец. Я тогда поменял русскую мать на казашку. Плод чеченца и казашки будет выглядеть примерно как Марк Дакаскос", – рассказал писатель.

При этом он добавил, что подготовительные работы к съемкам начнутся в следующем году.


Стоит отметить, что в центре повествования романа "Кровная месть" история взаимоотношений двух чеченских родов, которые волею судьбы были втянуты в состояние кровной мести, продолжавшейся почти 225 лет. В романе изображены последствия, к которым приводит этот суровый древний обычай, когда в него втягиваются часто случайные и ни в чем не повинные люди, и как жестоко расплачиваются потомки за необдуманные действия своих предков.

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