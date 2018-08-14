Марк Уолберг назвал победителя боя Головкин – Канело

Спорт
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Известный голливудский актер Марк Уолберг, отметившийся ролями в таких картинах, как "Планета обезьян", "Макс Пэйн", "Два ствола", "Боец", "Отступники" и "Трансформеры", сделал прогноз на предстоящий бой Геннадия Головкина и Сауля Канело Альвареса, сообщает sports.kz.

"Думаю, GGG однозначно выиграл первый бой. Канело мне тоже нравится, но не думаю, что он победит Головкина. GGG – очень-очень серьезный парень, и к тому же он сейчас взбешен и рассержен", – сказал Уолберг в коротком интервью BadCulture TV.



В августе 2017 года журнал Forbes назвал Марка Уолберга самым высокооплачиваемым актером в мире.

Напомним, что первый бой Головкина и Альвареса состоялся 16 сентября прошлого года и завершился спорной ничьей. Повторная встреча боксеров состоится 15 сентября.

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