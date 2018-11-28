​Маркер модернизации

На открытии форума заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана – заведующий Секретариатом АНК Администрации Президента Леонид Прокопенко отметил, что сегодня благотворительность стала маркером модернизации общественного сознания.
– Пять социальных инициатив и Послание Президента «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» свидетельствуют о формировании Казахстана как социального государства. В стране создается национальная модель социального благополучия. И в этой модели благотворительность играет одну из ведущих ролей. Именно благотворительность как потребность души творить благо является одной из основ общественного согласия и гражданского мира в стране, – подчеркнул Леонид Прокопенко.
В благотворительности заложен огромный потенциал объединяющего принципа всех граждан нашей страны. Поэтому, как отметил замглавы АНК, одним из ключевых направлений ассамблеи является содействие развитию благотворительности.
Общереспубликанская благотворительная кампания «Караван милосердия» ежегодно проводится ассамблеей с 2015 года. В нынешнем году в ее рамках прошло более 8,7 тыс. мероприятий, помощь получили свыше 400 тыс. человек на общую сумму, превышающую 2,5 млрд тенге.
Подведение итогов кампании традиционно проводится на форуме благотворителей, меценатов и доноров, где им вручают нагрудные знаки АНК «Жомарт жан».
– «Кең болсаң – кем болмайсың» звучит народная мудрость Великой степи. В ней – широкая душа казахского народа и присущая Ұлы дала ценность взаимопомощи, сопричастности и неравнодушного отношения к ближнему. Именно пласт традиций, берущих свое начало в обычаях великодушия, гостеприимства и милосердия казахской земли, лег в основу календаря благотворительности АНК на 2019 год с учетом традиций Великой степи: «Шәшу», «Асар», «Сыбаға», «Жылу», – сказал заместитель Председателя ассамблеи.