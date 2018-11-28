​Маркер модернизации

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Ануар Калмыков

На открытии форума заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана – заведующий Секретариатом АНК Администрации Президента Леонид Прокопенко отметил, что сегодня благотворительность стала маркером модернизации общественного сознания.

– Пять социальных инициатив и Послание Президента «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» свидетельствуют о формировании Казахстана как социального государства. В стране создается национальная модель социального благополучия. И в этой модели благотворительность играет одну из ведущих ролей. Именно благотворительность как потребность души творить благо является одной из основ общественного согласия и гражданского мира в стране, – подчеркнул Леонид Прокопенко.

В благотворительности заложен огромный потенциал объединяющего принципа всех граж­дан нашей страны. Поэтому, как отметил замглавы АНК, одним из ключевых направлений ассамблеи является содействие развитию благотворительности.

Общереспубликанская благотворительная кампания «Караван милосердия» ежегодно проводится ассамблеей с 2015 года. В нынешнем году в ее рамках прошло более 8,7 тыс. мероприя­тий, помощь получили свыше 400 тыс. человек на общую сумму, превышающую 2,5 млрд тенге.

Подведение итогов кампании традиционно проводится на форуме благотворителей, меценатов и доноров, где им вручают нагрудные знаки АНК «Жомарт жан».

– «Кең болсаң – кем болмайсың» звучит народная мудрость Великой степи. В ней – широкая душа казахского народа и присущая Ұлы дала ценность взаимопомощи, сопричастности и неравнодушного отношения к ближнему. Именно пласт традиций, берущих свое начало в обычаях великодушия, гостеприимства и милосердия казахской земли, лег в основу календаря благотворительности АНК на 2019 год с учетом традиций Великой степи: «Шәшу», «Асар», «Сыбаға», «Жылу», – сказал заместитель Председателя ассамблеи.

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