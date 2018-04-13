Маркер

Колонка обозревателей
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Валентина Фиронова
Как-то так повелось, что не знать основных произведений мировой классики – неприлично. Это своеобразный маркер, отделяю­щий «своих» от «чужих». Без этого базиса никуда. Кто ж будет спорить?
Удивительно: подобного рода пробелы напрягают, а незнание элементарных основ физики, химии или биологии – нет.
– А что тут неприличного? – скажете вы. – Только я, что ли, такой?

С грехом пополам мы еще сможем объяснить, что такое электромагнитное излучение, броуновское движение или ДНК. А вот если вдруг спросят о числе Авогадро, можно впасть в ступор. С легкостью игнорируя законы физики, химии или той же биологии, мы с ними сталкиваемся каждый день.
Кого из нас не пугают ГМО, пищевые добавки, излучения микроволновки?

– Так ли уж это вредно? Или можно ли избежать губительных последствий? – подобные вопросы тревожат частенько.
А технический прогресс все ускоряется. Появляются все новые и новые бытовые приборы, а мы даже понятия не имеем, как они работают. И тут всплывает другая данность. Раз ты чего-то не понимаешь, значит, испытываешь страх. А за этим незваным гостем следует еще более нежелательный – стресс.
Как его избежать? Да очень просто! Мифы о вреде микроволновок, пищевых добавок, действенности гомеопатических средств и прочая, и прочая не были бы так живучи, если бы мы, пусть даже поверхностно, были знакомы с элементарными законами окружающего мира.

Взять те же микроволновки. Об их излучении досужими знатоками написано столько, что впору выбросить эти приспособления, не раздумывая. Страшно, что излучение остается в продуктах после подогре­вания. Однако это совсем не так, утверждают ученые. Приготовление в микроволновке – один из самых безопасных методов. В них излучение настроено на разогрев воды, содержащейся в продуктах. В свою очередь, разогретая вода нагревает весь продукт. Это сродни приготовлению пищи на пару. Только нагрев происходит не на поверхности, а во всем объеме продукта. Тем самым процесс приготовления становится быстрым и эффективным. После выключения печи микроволновое излучение полностью поглощается водой и трансформируется в тепло.

Есть еще один «ужас», о котором трудно не сказать – кодировки с буквой «Е». Нас убедили, что это сплошной вред. А оказывается, это всего лишь обозначения витаминов В и С, а также лимонной кислоты. Все соединения с такими обозначениями изучены, и их использование строго регламентировано.
А теперь – о медицине. В наше время, удивляющее фантастическими открытиями ученых, существуют такие методы «альтернативного» лечения, которые впрямую противоречат основным законам физики, химии и биологии.

Пресловутые гомеопатические драже – всего лишь сахар, иногда подкрашенный красителем. Однако на это у гомеопатов есть возражение, мол, при разведении в воде остается информация о лекарственном препарате, и сама вода становится лекарством.
Память воды, как выяснилось, тоже заблуждение, которое противоречит современной физике. Оказывается, этой «информации» просто не на чем записаться. В воде, так же, как и в любой другой жидкости или газе, молекулы движутся хаотично. И если бы даже лекарственное средство придавало воде какую-либо структуру, то уже в следующий момент из-за хаотического движения вся «информация» разрушилась бы.

Это наглядно иллюстрируется эффектом броуновского движения. Убедиться в этом можно даже в бытовых условиях, если посмотреть на движение цветочной пыльцы в капле воды. Для этого сгодится и обычный школьный микроскоп.
Развенчивать мифы – занятие неблагодарное. Тем более что страшилок с каждым днем все больше. И, может, для того, чтобы не впадать от них в ступор, лучше уделять внимание не только своему гуманитарному образованию, но и естественно-научному? И тогда рассуждения о вреднос­тях нашей жизни будут вызывать не тревогу, а снисходительную улыбку.
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