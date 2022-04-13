Выставка-ярмарка бизнес-идей Ассоциации деловых женщин Алматы дала старт социальному проекту «Работа для безработных женщин».

Помимо дегустации тради­цион­ных угощений на площади перед популярным торгово-развлекательным центром все желающие не только знакомились с продукцией и услугами предпринимательниц, но и могли записаться на бесплатные курсы по самым востребованным на рынке труда профессиям. Пос­ле их прохождения есть шанс получить работу через биржу труда ассоциации. По словам руководителя Ассоциации деловых женщин по городу Алматы Багым Батаевой, все ее члены занимаются собственным бизнесом. Учитывая, что в мегаполисе уровень безработицы остается довольно высоким, бизнесвумен решили внести свой вклад в решение этой проблемы.

Социальный проект призван оказать конкретную помощь безработным женщинам. Подано более 150 заявок, которые будут проанализированы. Предприниматели готовы провести курсы для 100 желающих по 25 наиболее востребованным профессиям.

– Женщины будут бесплатно обучаться на курсах от одного до трех месяцев, затем практиковаться. А самых достойных будем трудоустраивать. Как владелец салона красоты, я готова обучить специальностям бьюти-индуст­рии. В любом случае у каждой женщины будет стимул проявить себя, чтобы будущий работодатель взял ее на заметку. Разве это не хорошая мотивация для них? – говорит Багым Батаева.

Солидарна с коллегой и Ксения Соколунина, владеющая бизнесом по продажам. Она считает, что предприниматели из разных сфер являются профессионалами, поэтому ответственно подойдут к процессу обучения. В отличие от многочисленных курсов, где только обучают, они содействуют в трудоустройстве.

– Конечно, будем стараться найти работу всем. Наша задача состоит в том, чтобы внести реальный вклад в решение проб­лемы безработицы, – отметила предпринимательница, которая готова обучать менеджеров по продажам – эта профессия вост­ребована во многих компаниях.

По предварительным данным, наибольшее предпочтение женщины отдавали профессиям SMM-специалиста, таргетолога, маркетолога, менеджера по продажам и ландшафтного дизайнера.