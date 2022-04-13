Свежий выпуск Маркетолог, дизайнер и менеджер... 13 апреля 2022 г. 0:22 Турысбекова Айгуль корреспондент Выставка-ярмарка бизнес-идей Ассоциации деловых женщин Алматы дала старт социальному проекту «Работа для безработных женщин». Помимо дегустации традиционных угощений на площади перед популярным торгово-развлекательным центром все желающие не только знакомились с продукцией и услугами предпринимательниц, но и могли записаться на бесплатные курсы по самым востребованным на рынке труда профессиям. После их прохождения есть шанс получить работу через биржу труда ассоциации. По словам руководителя Ассоциации деловых женщин по городу Алматы Багым Батаевой, все ее члены занимаются собственным бизнесом. Учитывая, что в мегаполисе уровень безработицы остается довольно высоким, бизнесвумен решили внести свой вклад в решение этой проблемы. Социальный проект призван оказать конкретную помощь безработным женщинам. Подано более 150 заявок, которые будут проанализированы. Предприниматели готовы провести курсы для 100 желающих по 25 наиболее востребованным профессиям. – Женщины будут бесплатно обучаться на курсах от одного до трех месяцев, затем практиковаться. А самых достойных будем трудоустраивать. Как владелец салона красоты, я готова обучить специальностям бьюти-индустрии. В любом случае у каждой женщины будет стимул проявить себя, чтобы будущий работодатель взял ее на заметку. Разве это не хорошая мотивация для них? – говорит Багым Батаева. Солидарна с коллегой и Ксения Соколунина, владеющая бизнесом по продажам. Она считает, что предприниматели из разных сфер являются профессионалами, поэтому ответственно подойдут к процессу обучения. В отличие от многочисленных курсов, где только обучают, они содействуют в трудоустройстве. – Конечно, будем стараться найти работу всем. Наша задача состоит в том, чтобы внести реальный вклад в решение проблемы безработицы, – отметила предпринимательница, которая готова обучать менеджеров по продажам – эта профессия востребована во многих компаниях. По предварительным данным, наибольшее предпочтение женщины отдавали профессиям SMM-специалиста, таргетолога, маркетолога, менеджера по продажам и ландшафтного дизайнера.