В мире
Маркировать лекарства QR-кодом начнут в России
Ботагоз Балтабаева
В России появится специальная автоматизированная система, которая позволит отслеживать все этапы движения лекарств от производителя до аптеки или больницы. Документ о начале эксперимента по маркировке лекарств для борьбы с контрафактом и фальсификатом подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на lenta.ru.

"Подписан документ, который дает старт механизму маркировки упаковок лекарств специальными кодами, это часть той работы по противодействию обороту фальсифицированной, контрафактной продукции, которую мы ведем", – заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.

По словам Медведева, специальная автоматизированная система позволит отслеживать все этапы движения лекарств от производителя до аптеки или больницы.

Как сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович, в течение года автоматизированная система учета лекарств будет проходить на добровольной основе, затем станет обязательной.

Также Дворкович проинформировал о том, кто будет задействован в системе учета лекарств.

"Речь идет о примерно 350 тысячах участников оборота (лекарств), это около тысячи производителей – примерно половина отечественных, половина зарубежных, это около 100 тысяч медицинских учреждений и около 250 тысяч аптечных организаций", – рассказал Дворкович.

По его словам, цены на эти товары из-за введения маркировки расти не будут.

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