Маркировать скот светоотражающей аэрозолью хотят в Казахстане

В Казахстане скотину планируется маркировать светоотражающей аэрозолью, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

На сегодняшний день на республиканских трассах имеется более 300 аварийно-опасных участков. Одной из главных причин аварийности является появление на проезжей части домашних животных.

В этой связи проживающих близ республиканских автодорог хозяев домашних животных планируют обеспечить светоотражающими лентами для скота и светоотражающей аэрозолью.

Также будет увеличено количество шумовых полос на аварийно-опасных участках республиканских трасс, установлено дополнительное количество стробоскопов и сетчатого ограждения.

Продолжится и разъяснительная работа, перечислили в МИИР.

Вышеперечисленные меры ведомство планирует осуществить за счет средств, которые ежегодно выделяются на содержание республиканских трасс.

«Напомним, что на автомобильных дорогах республиканского значения устроено порядка 320 скотопрогонов и 1,1 тысячи погонных метров сетки от скота. Кроме того, для предотвращения автомобильных аварий с участием скота на отдельных участках дорог республиканского значения установлены «электропастухи» (ультразвуковые приборы). «Электропастухи» установлены в ряде регионов, ими охвачено порядка 250 км республиканских дорог. Важно отметить, что они не опасны для животных (напряжение составляет порядка 12 вольт)», – отметили в министерстве.

В рамках комплексной целевой программы на республиканских трассах установлено и заменено 10 тысяч дорожных знаков, в том числе знаки «Перегон скота» и «Дикие животные». Установлено около 6 тысяч светодиодных катафотов, более 320 информационных панно и порядка 250 дорожных буферов.

На наиболее интенсивных участках возводятся надземные пешеходные переходы.

«К примеру, в текущем году в Туркестанской области сдано в эксплуатацию 3 новых надземных пешеходных перехода (на трассе А-2 Алматы – Ташкент – Термез, км 765, 755, 766). Особое внимание уделено обеспечению беспрепятственного движения маломобильных групп населения. До конца года в Алматинской области планируется сдать в эксплуатацию 5 новых надземных пешеходных переходов», – сообщили в ведомстве.

По вопросам повышения уровня безопасности на дорогах республиканского значения пользователи трасс также могут обратиться в единый круглосуточный колл-центр по короткому номеру 1403. Только за текущие 9 месяцев операторами колл-центра обработано почти 150 тысяч звонков.