Маркировка охватит БАДы и ювелирные украшения

На площадке СЦК
Асель Шаяхмет
старший корреспондент отдела информации и права

В Казахстане формируется единая система конт­роля над оборотом товаров с целью повышения прозрачности торговли, сокращения доли теневого рынка и усиления эффективности государственного регулирования. Об этом на площадке СЦК сообщил вице-министр торговли и интеграции Асет Нусупов.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Благодаря цифровой идентификации и обмену данными появляется возможность отслеживать весь путь товара с момента его выпуска или импорта до продажи конечному потребителю. Внедрение системы началось в октябре 2020 года и касалось обязательной маркировки табачных изделий. Затем данный процесс распространился на обувь и лекарственные средства.

– Что касается последних изменений, то с февраля текущего года началась маркировка моторных масел и пивной продукции, а с сентября – биологически активных добавок. Кроме того, с декабря планируется ввести маркировку товаров легкой промышленности и ювелирных изделий, – заявил вице-министр.

На этом расширение переч­ня не закончится. Уже утверж­ден график обязательной маркировки на 2027–2029 годы. В него войдут, в частности, продукция бытовой химии, косметика, отдельные виды кондитерских изделий, детские игрушки, антисептики, консервы.

При этом маркировка становится не только инструментом государственного контроля, но и способом для потребителей самостоятельно проверить товары. Для этого в работу запущено мобильное приложение Naqty Onim, которое предназначено для сканирования кодов маркировки и проверки подлинности изделий.

По последним данным, приложение скачали уже более 55 тыс. раз, с его помощью проверили около 2,3 млн кодов маркировки. Проверка проводится с помощью кода Data Matrix на упаковке. Пос­ле сканирования потребитель получает информацию о товаре и его движении по цепочке поставок. Если маркировка отсутствует, повреждена или не считывается, о нарушении можно сообщить непосредственно через Naqty Onim.

– Такое обращение будет рассмотрено государственным органом в установленном порядке. Сегодня посредством приложения, согласно информации нашего единого оператора, потребителями подано почти десять тысяч заявлений о нарушении требований маркировки, – отметил Асет Нусупов.

Одной из наиболее показательных сфер применения системы остается фармацевтический рынок. В Казахстане уже промаркировано около 1,2 млрд упаковок лекарственных средств, половина из них продана.

Вместе с тем цифровая сис­тема позволяет отслеживать объемы производства отечест­венных и импортируемых препаратов, анализировать их продажи и видеть остатки лекарств в конкретных регионах и даже населенных пунктах и аптеках.

В республике ежедневно продается от 750 тыс. до 960 тыс. упаковок лекарственных средств. Система позволяет не только видеть общую динамику рынка, но и выявлять локальные проблемы. К примеру, определять, где возникает дефицит препарата, а где, напротив, наблюдается его избыток.

– Система дает возможность отслеживать остатки препаратов по регионам: в какой аптеке, в каком регионе или населенном пункте есть дефицит, а в каком – профицит. Также платформа позволяет выявлять аномалии и указывать на нарушения, – пояснил вице-министр торговли и интеграции.

Информация, полученная системой, используется и для мониторинга цен на лекарственные средства. В качестве примера Асет Нусупов привел препарат «Ибупрофен».

– Если средняя цена данного лекарственного средства в мае 2025 года в казахстанских аптеках составляла 1 460 тенге, то в октябре текущего года она достигла минимальной точки – 941 тенге, – заключил эксперт.

#брифинг #СЦК #Асет Нусупов

Популярное

Все
Курс на системную модернизацию
Маркировка охватит БАДы и ювелирные украшения
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
Электронные доказательства: баланс и эффективность
От новых дорог до цифровых маршрутов
Токаев освободил от должностей трех представителей руководства Минобороны
Зерновая отдача превысила прогнозы
День учителя отмечают в Казахстане
Глобальные вызовы и поиск решений
Приступили к приемке свеклы
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Султан Омана совершит двухдневный государственный визит в Казахстан
Школьники запустили свой спутник на ракете SpaceX
Дефицит пастбищ снижается
Состоялось бюро Курултая
Свыше семи тысяч тонн продукции представили на ярмарках «Дала дәмі»
Путь к звездам
Основатель Sofreh Capital Шервин Пишевар намерен открыть офисы компании в Казахстане
Astana AI Film Festival 2026 завершился: названы победители международного конкурса
МИД Казахстана сообщил о мерах по возвращению граждан на Родину
Азамат Хасенов стал замначальника СГО РК – командующим Силами особого назначения
Девятиэтажка пойдет под снос
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Архитектура за пределами Земли: чем занимается казахстанка в Нью-Йорке
Время белых полей
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Astana Musical открыл юбилейный сезон репертуарным мюзиклом
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Новый облик старого вокзала
Неустойчивая погода прогнозируется в Казахстане 15–17 сентября
Исполнение поручений Президента: новые объекты открылись в регионах Казахстана
В Казахстане усилили требования к организациям по соцуслугам
В Казахстане усилили требования к центрам техосмотра и пассажирским перевозкам
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
МВД усиливает контроль за нарушениями тишины и порядка

Читайте также

Подземные источники – на особом контроле
Госимущество: перейти к единому цифровому учету
Чтоб не лили воду налево
Расширяется география экспорта

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]