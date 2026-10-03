Маркировка охватит БАДы и ювелирные украшения

Благодаря цифровой идентификации и обмену данными появляется возможность отслеживать весь путь товара с момента его выпуска или импорта до продажи конечному потребителю. Внедрение системы началось в октябре 2020 года и касалось обязательной маркировки табачных изделий. Затем данный процесс распространился на обувь и лекарственные средства.

– Что касается последних изменений, то с февраля текущего года началась маркировка моторных масел и пивной продукции, а с сентября – биологически активных добавок. Кроме того, с декабря планируется ввести маркировку товаров легкой промышленности и ювелирных изделий, – заявил вице-министр.

На этом расширение переч­ня не закончится. Уже утверж­ден график обязательной маркировки на 2027–2029 годы. В него войдут, в частности, продукция бытовой химии, косметика, отдельные виды кондитерских изделий, детские игрушки, антисептики, консервы.

При этом маркировка становится не только инструментом государственного контроля, но и способом для потребителей самостоятельно проверить товары. Для этого в работу запущено мобильное приложение Naqty Onim, которое предназначено для сканирования кодов маркировки и проверки подлинности изделий.

По последним данным, приложение скачали уже более 55 тыс. раз, с его помощью проверили около 2,3 млн кодов маркировки. Проверка проводится с помощью кода Data Matrix на упаковке. Пос­ле сканирования потребитель получает информацию о товаре и его движении по цепочке поставок. Если маркировка отсутствует, повреждена или не считывается, о нарушении можно сообщить непосредственно через Naqty Onim.

– Такое обращение будет рассмотрено государственным органом в установленном порядке. Сегодня посредством приложения, согласно информации нашего единого оператора, потребителями подано почти десять тысяч заявлений о нарушении требований маркировки, – отметил Асет Нусупов.

Одной из наиболее показательных сфер применения системы остается фармацевтический рынок. В Казахстане уже промаркировано около 1,2 млрд упаковок лекарственных средств, половина из них продана.

Вместе с тем цифровая сис­тема позволяет отслеживать объемы производства отечест­венных и импортируемых препаратов, анализировать их продажи и видеть остатки лекарств в конкретных регионах и даже населенных пунктах и аптеках.

В республике ежедневно продается от 750 тыс. до 960 тыс. упаковок лекарственных средств. Система позволяет не только видеть общую динамику рынка, но и выявлять локальные проблемы. К примеру, определять, где возникает дефицит препарата, а где, напротив, наблюдается его избыток.

– Система дает возможность отслеживать остатки препаратов по регионам: в какой аптеке, в каком регионе или населенном пункте есть дефицит, а в каком – профицит. Также платформа позволяет выявлять аномалии и указывать на нарушения, – пояснил вице-министр торговли и интеграции.

Информация, полученная системой, используется и для мониторинга цен на лекарственные средства. В качестве примера Асет Нусупов привел препарат «Ибупрофен».

– Если средняя цена данного лекарственного средства в мае 2025 года в казахстанских аптеках составляла 1 460 тенге, то в октябре текущего года она достигла минимальной точки – 941 тенге, – заключил эксперт.