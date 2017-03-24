​Марко Поло: из Казахстана в Италию

«Шелковый путь Марко Поло» был представлен зрителям 23 марта. Фильм снят Казахским научно-исследовательским институтом культуры по заказу Министерства культуры и спорта РК совместно с Италией и Китаем в 2016 году. Сопродюсером является знаменитый американский документалист Марио Дюкордей.
Казахстанский научно-популярный фильм создан по мотивам книги знаменитого итальянского купца Марко Поло о путешествиях по Великой степи. Особое внимание уделено описанию Центральной Азии и территории современного Казахстана. Режиссерское решение строится на пересечении научной дискуссии и исторической реконструкции. Ведущие историки-эксперты из Казахстана, России, Китая, США, Италии раскрывают уникальность книги Марко Поло «О разнообразии мира».
В 2017 году планируется продвижение данного фильма в Китае, США и Европе.