​Марко Поло: из Казахстана в Италию

«Шелковый путь Марко Поло» был представлен зрителям 23 марта. Фильм снят Казахским научно-исследовательским институтом культуры по заказу Министерства культуры и спорта РК совместно с Ита­лией и Китаем в 2016 году. Сопродюсером является знаменитый американский документалист Марио Дюкордей.

Казахстанский научно-популярный фильм создан по мотивам книги знаменитого итальянского купца Марко Поло о путешествиях по Великой степи. Особое внимание уделено описанию Центральной Азии и территории современного Казахстана. Режиссерское решение строится на пересечении научной дискуссии и истори­ческой реконструкции. Ведущие историки-эксперты из Казахстана, России, Китая, США, Италии раскрывают уникальность книги Марко Поло «О разнообразии мира».

В 2017 году планируется продви­жение данного фильма в Китае, США и Европе.