Марку к 20-летию Конституции выпустила "Казпочта"

К празднованию юбилея Конституции Республики Казахстан АО "Казпочта" выпустило специальные марку и конверт, передает корреспондент Kazpravda.kz
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Памятная марка номиналом 112 тенге вышла общим тиражом в 5 000 штук. Номинал марки соответствует тарифу на пересылке простого письма весом до 20 граммов наземным транспортом по территории РК для юридических лиц. Дизайн марки разработал художник Куат Ибрайшин. Почтовая марка отпечатана Банкнотной фабрикой Национального Банка РК.
"Конечно же, согласовывали различные варианты с Конституционным советом, который предпочел оставить тот дизайн, который был на 10-летие, слегка изменив его", – пояснил председатель правления АО "Казпочта" Багдат Мусин.
Он добавил, что марка будет распространяться через отделения "Казпочты", а также через салоны филателии, которые находятся в Алматы и Астане.
"Казахстанцы вновь приобщаются к коллекционированию. Если в 90-х годах был какой-то спад, то сейчас эта культура возвращается", – отметил глава "Казпочты".
Торжественную миссию гашения марки доверили председателю Конституционного совета РК Игорю Рогову.
"Мне уже доводилось однажды гасить марку. И теперь я рад сделать это еще раз в канун юбилея Конституции. Каждый раз это такая волнительная процедура, понимаешь, что это остается в истории филателии, и то, что "Казпочта" посчитала возможным выпустить к юбилею основного закона нашей страны соответствующие марку и конверт, я считаю это очень весомым признанием значимости Основного закона для развития нашего общества и государства. Также это имеет серьезное международное значение", – отметил Рогов.
После процедуры гашения глава КС вручил "Казпочте" памятное иллюстрированное издание Конституции РК.Марка и конверт с подписью председателя Конституционного совета РК Игоря Рогова
Напомним, что накануне Рогов открыл
"зал Конституции" в Национальной академической библиотеке РК.