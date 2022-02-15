Мародеры рассказали, как грабили оружейный магазин в Алматы
Общество
Полицейские задержали троих участников ограбления оружейного магазина в Алматы. У них изъято пять гладкоствольных ружей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт МВД РК.
"Двое подозреваемых – жители Алматинской области, еще один - из Жамбылской области. Он, к слову, ранее уже имел судимость за грабеж. Им по 22-24 года. Двух подозреваемых задержали во время спецоперации на территории Карасайского района Алматинской области, еще одного фигуранта - у торгового дома по проспекту Достык в Алматы. Они взяты под стражу. Личность задержанных проверяем на причастность к другим противоправным действиям, в том числе имевших место в период январских массовых беспорядков", – рассказал заместитель начальника департамента полиции Алматы Берик Абильбеков.
Задержанные, между тем, "в один голос" твердят, что оружейку грабили по команде неизвестных им людей.
"Ко мне в машину сел незнакомец и приказал ехать на Шаляпина и Саина. Я поехал. После ограбления этот человек потом исчез. Не знаю, кто он, куда ушел, – заявил подозреваемый.
"Нас было много. Украденное оружие я спрятал", – сообщил второй подозреваемый.
Как выяснилось, трое задержанных – приезжие. Стабильной работы в Алматы не имеют, перебиваются случайными заработками.