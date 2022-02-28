Марш мира прошел в Алматы

Порядка 80 молодых жителей Алматы вышли на шествие за мир от парка имени М.Горького до парка 28 панфиловцев, сообщает Kazpravda.kz.

Ранее в социальных сетях алматинцев призывали выйти с плакатами и лозунгами "За мир во всем мире!".

На мирный марш алматинцев призвал председатель СМГ «ЕЛ НАМЫСЫ», общественный деятель Рафаэль Гасанов.

На призыв откликнулась молодежь Алматы.

Ребята с плакатами "За мирный Казахстан", "Казахстан - территория мира" и "Наша сила в единстве" прошли по центральным улицам Алматы, исполнив гимн страны и речевки, возложили цветы к памятнику воинам-панфиловцам.

Марш стартовал от Центрального парка культуры и отдыха и завершился у парка 28 гвардейцев-панфиловцев.

В связи с тем, что шествие было несогласованным, представители городской прокуратуры разъяснили молодежи о том, что несанкционированные собрания запрещены, попросив разойтись.

Впоследствии мероприятие было закончено.