​Маршрут помощи

Колонну с собранным россиянами гуманитарным грузом ни с чем не спутаешь: на каждой машине изображены сомкнутые в пожатии руки, снабженные надписями: «Россия – Казахстан. Маршрут дружбы» и «От жителей Тюменской области братскому Северному Казахстану» на фоне сердца. Инициатором доброго дела стал председатель национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгали Ибраев. Узнав, какое суровое испытание постигло людей на его исторической родине, он не мог остаться в стороне. На брошенный авторитетным человеком клич отозвались многие неравнодушные россияне – более 8 тонн муки, мясных, рыбных, овощных консервов, круп удалось собрать всего за двое суток.

Тем временем Ишим проявил себя и в Тюменской области, затопив немало домов. Поэто­му Есенгали Ибраев и сопровож­дающие колонну активисты НКА – генеральный директор транспортной компании Кайныш Кусаинова и директор логистической фирмы Ерген Тоболжанов – часть груза оставили для нуждающихся в помощи россиян в городе Ишиме. Но в кузовах машин и тогда свободнее не стало: прознав, куда направляется колонна, ишимский владелец кондитерской фабрики отправил североказахстанцам большую партию конфет.