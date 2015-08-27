Маршрут ретроралли "Пекин – Париж" пройдет через Горный Алтай
Участники ралли на ретроавтомобилях, которые проследуют от Пекина до Парижа в 2016 году, проедут и через территорию Республики Алтай, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на "Сибинфо".
Организаторы соревнований опубликовали путь, по которому проследуют машины. Согласно заявленному маршруту в Горный Алтай участники ралли въедут 22 июня и некоторое время пробудут в республике. Затем путь гонщиков пройдет до Новосибирска через территорию Алтайского края.
Отметим, что соревнования включают путь участников через территории Китая, Монголии, России, Беларуси, Польши, Словакии, Венгрии, Словении, Италии, Швейцарии и Франции. Общая протяженность маршрута, который придется преодолеть фанатам старых автомобилей в период с 12 июня по 17 июля, превышает 13,5 тысячи километров.
Напомним, что подобное ралли, в котором принимал участие российский экипаж Алтайской федерации автоспорта на "Москвиче-412", уже проходило через Горный Алтай в 2013 году.
Известно, что в 2016 году в соревновании примут участие 120 автомобилей, среди которых нет ни одного российского.