Как отмечалось на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК, главной целью запуска медицинских поездов стало оказание консультативно-диагностической медицинской помощи населению труднодоступных регионов страны.

– Поезда «Денсаулык», «Жардем» и «Саламатты Қазақстан» функционируют с 2011 года. Проект запущен в целях реализации ключевого приоритета Послания Главы государства – развитие транспортной медицины, – отметил председатель правления АО «Железнодорожные госпитали медицины катастроф» Комитета по ЧС МВД Габдельнур Абдельманов. – В нынешнем году медпоезда работают в рамках республиканской акции, посвященной 25-летию Независимости страны. В вагонах разместились целые «поликлиники на колесах» с кабинетами врачей, полноценным диагностическим корпусом, регистратурами, блоками для питания и отдыха персонала. Граждане могут обратиться за помощью к таким специалистам, как стоматолог, дерматолог, уролог, маммолог, гинеколог, невропатолог, кардиолог, терапевт, отоларинголог, педиатр и окулист. Все они – врачи первой и высшей квалификационных категорий.

Благодаря проекту многие жители станций и прилегающих к ним населенных пунктов смогли посетить квалифицированных врачей, обследоваться на наличие заболеваний. Все пациенты медицинского поезда получают необходимую первую помощь, профессиональные консультации и направления на дальнейшее лечение в ближайшие медицинские центры. Огромную роль играет то, что обслуживание населения проводится совершенно бесплатно.

По словам официального представителя Комитета по ЧС МВД Руслана Иманкулова, только консультативно-диагностическим поездом «Жардем» с 23 мая по сегодняшний день обследованы 6 943 жителя, в том числе 817 детей, проведено 22 783 диагностические процедуры и 136 малых амбулаторных операций.

Работа поездов «Жардем» и «Денсаулык» будет продолжена соответственно до 2 и 14 августа.