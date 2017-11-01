Большой интервал между автобусами, давки в часы пик и другие «прелести» общественного транс­порта возникли, считают местные власти, из-за роста вслед за новыми микрорайонами марш­рутов, отдельные из которых уже достигают 50 км. Решить эту проблему призваны специалисты Алматинского научно-исследовательского института транспорта и коммуникаций, которые намерены провести анализ и предложить варианты оптимизации сети пассажирских перевозок.

Работы по созданию проекта оптимизации должны завершиться в январе следующего года. В настоящее время специалисты заняты первым этапом – сбором информации о работе каждого отдельного марш­рута, в том числе графика движения, объема перевозок пассажиров.

На следующей стадии планируется приступить к анализу полученных данных и на их основе – непосредственно к разработке методов оптимизации. Итогом станет пересмотр отдельных маршрутов, их сокращение, увеличение, а также создание новых.

– Сейчас в автобусах Семея работают наши специалисты, так называемые счетчики, которые отслеживают поток пассажиров по категориям, а также деятельность самих перевозчиков, – рассказал старший научный сотрудник НИИ транспорта и коммуникаций Болат Алдабергенов.

Исследовательские работы еще не завершены, но уже озвучены первые наблюдения – налицо нерациональное распределение существую­щих маршрутов. Они или скучены в отдельных местах, например в районе центрального рынка или проспекта Ауэзова, или дублируются. В городе растут новые жилые районы, а транспорт­ная система на это реагирует слишком медленно.

Тем временем аким Семея Ермак Салимов и секретарь городского маслихата Бейсенбек Акжалов провели вечерний рейд, опробовав несколько наиболее популярных маршрутов.

– В прошлом мы наблюдали большие проблемы в сфере пассажирских перевозок, которые были вызваны разными причинами, – говорит Ермак Салимов. – В том числе низким качеством дорог, несоответствующими реалиям тарифами. На сегодня город провел большой объем дорожно-ремонтных работ, идет благо­устройство автобусных остановок, тариф увеличен до 80 тенге. Ныне условия работы перевозчиков гораздо лучше, чем были прежде, соответственно, мы хотим видеть положительные изменения непос­редственно в их деятельности, в том числе и в соблюдении графика.

Еще одной проблемой названы морально и технически устаревшие автобусы, которые не выдерживают нагрузок. Ее решение – задача самих перевозчиков. Тем не менее в этом готовы принять участие и местные власти – в настоящее время ведется работа по закупу за счет банковских заемных средств новой техники, о чем сообщалось уже неоднократно. Кому будут переданы транспортные средства и будет ли создан муниципальный парк – еще не решено.

Важной частью рейда руководителей исполнительной и представительной власти стали не только оценка санитарного и технического состояния автобусов, работа водителей и кондукторов, но и беседа с пассажирами.

С некоторыми нарушениями представители власти столкнулись лично – один из автобусов вышел на маршрут с окнами без стекол, рамы были затянуты полиэтиленом. Причем водитель искренне удивился требованию сойти с марш­рута и привести салон в порядок, считая езду без стекол лишь мелким недостатком.

Кстати, сам факт вечернего рейда из разряда новинок – удлиненный график внедрен перевозчиками недавно. Тому свидетельством – полупустые автобусные остановки – люди еще не успели привыкнуть к тому, что после 19.00 можно куда-то поехать на автобусе.