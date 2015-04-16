Свежий выпуск
Маршрутом добрых дел и теплых встреч
Аскар БЕЙСЕНБАЕВ, Аягоз – Риддер
Вчера делегацию радушно встречали жители Риддера. Город, основанный еще в далеком 1786 году и названный в честь горного инженера Филиппа Риддера, и по сей день имеет особое значение как для региона, так и для всей республики. Основой местной экономики являются горнодобывающая промышленность, металлургическая и машинострои­тельная отрасли.
Сегодня в городе проживают более 58 тыс. человек – впервые за 10 лет достигнуто положительное сальдо по росту населения. Причем увеличение показателей идет не только за счет местного населения, но и внутренней миграции.
С целью привлечения трудовых ресурсов из других регионов в 2014 году здесь велось строительство арендного жилья в рамках третьего направления «Дорожной карты занятости-2020» (два 60-квартирных дома) и третьего направления «Программы развития моногородов» (три 60-квартирных дома). При заселении этих объектов учитываются потребности в привлечении трудовых ресурсов из других регионов и обеспечении жильем детей-сирот.
Город имеет высокий экономический потенциал развития. Сектор промышленного производства за год обеспечил выпуск товарной продукции на 85 млрд. тенге. Инвестиции в развитие региона составили порядка 23 млрд. тенге, что является свидетельством планомерной модернизации и внедрения новых технологий.
Наиболее значимыми из реализуемых проектов стали развитие Тишинского рудника, увеличение производственной мощности Риддер-Сокольного месторождения, реконструкция обогатительной фабрики, опытное опробование технологии комплексного извлечения металлов, вовлечение в отработку Долинного месторождения.
Агитпоезд «Менің Қазақстаным» сопровождают специалисты различных направлений. Так, вчера во Дворце культуры местные предприниматели получили полноценные консультации по вопросам бизнеса и сельского хозяйства. А эта сфера здесь довольно развита. Основным направлением развития индивидуального предпринимательства является сфера торговли, розничный товарооборот которой за год превысил 21 млрд. тенге.
Действенными мерами укрепления позиций бизнеса в прошлом году стали размещение заказов на 4,5 млрд. тенге градообразующего предприятия у местных производителей, предоставление 50 млн. тенге микрокредитов и 10 млн. тенге грантов на развитие новых производств, предоставление субсидий по ставкам вознаграждения на кредитование банков второго уровня в размере 60 млн. тенге.
Есть проекты в сфере туризма, услуг, лесоперерабатывающей отрасли, пищевой промышленности и других направлений, в рамках которых инвестировано 335 млн. тенге, создано 137 рабочих мест. Действующим Центром поддержки предпринимательства в течение года оказано более 1 144 консультационных услуг.
Неплохо обстоят дела и в сельском хозяйстве, где произведено продукции на 3,4 млрд. тенге, реализованы проекты по строительству теплиц, созданы молочно-товарная и животноводческая фермы. Все эти успехи стали возможными благодаря совместным усилиям власти и жителей региона, толерантности и единству народа Казахстана.
Ранее поезд сделал остановку в городе Аягозе. Администрация населенного пункта разработала праздничную программу, открыл которую торжественный митинг в честь гостей. По уже привычному графику прошли встречи с гражданами, в которых приняли участие депутаты Мажилиса Парламента РК Усенгелды Медеуов и Ахмед Мурадов.
Помимо этого, 715 граждан получили врачебную помощь, 62 человека были проконсультированы по вопросам предпринимательства и сельского хозяйства, также прошли встречи с молодежью, специальные семинары-тренинги...
Одним из самых долгожданных стал концерт звезд эстрады. Шоу в честь Года Ассамблеи народа Казахстана посетили 13 тыс. человек.

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