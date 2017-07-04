​Маршруты «Большой петли»

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Вчера участники велогонки «Тур де Франс» соревновались на третьем этапе, который проводился на дорогах уже трех стран – Бельгии, Люксембурга и Франции.

А стартовала супермногодневка в немецком Дюссельдорфе гонкой с раздельным стартом на 14 км. Победил Герайнт Томас (Великобритания, Team Sky), а в команде «Астана» лучшими стали украинец Андрей Гривко (13-е время) и казахстанец Алексей Луценко (20-е). На такой же позиции Луценко завершил и второй этап – из Дюссельдорфа до бельгийского Льежа (203,5 км). А победил здесь немец Марсель Киттель (Quick-Step). После двух этапов в генеральной классификации впереди шел Герайнт Томас, Андрей Гривко проигрывал ему 17 секунд и занимал 13-е место, Алексей Луценко располагался на 18-й строчке (29 секунд отставания).

Тем временем стартовала следую­щая многодневная велогонка – «Тур Австрии». Пролог выиграл выступающий за «Астану» итальянец Оскар Гатто, а его одноклубник – колумбиец Мигель Анхель Лопес – занял 2-е место. Эта гонка завершится 8 июля.

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