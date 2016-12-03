Маршруты будущего лета

Большие средства вкладываются в развитие туризма в Северо-Казахстанской области – бизнес считает перспективным инвестировать в эту отрасль. Основная ставка делается на Айыртау­ский район, где причудливо сочетаются изумительные по красоте природные ланд­шафты и сосредоточено немало исторических памятников. Воды чисты, а воздух живителен.

В теплое время года, например, на озере Имантау можно на катере добраться до острова Казачьего (имею­щего, скажут вам, форму серд­ца), покрытого редкими для этих мест кустарниками можжевельника. Тропа «Горные сопки» сулит путешествие по смешанному лесу, переправу через реку, привал у родника. Отдельный маршрут пролегает к величавому мемориальному комплексу Карасай и Агынтай батыров, возведенному над могилами прославленных защитников родной земли.

«Усадьба Айганым», где жила бабушка Шокана Уалиханова, переносит посетителя в минувшую эпоху: интерьер ее дома сохранен в первозданном виде, рядом мечеть и хозяйственные постройки, тоже имеющие историческую ценность. А кому не интересно увидеть находящееся под охраной ЮНЕСКО поселение Ботай? Открытый археологами в 1980 году памятник эпохи нео­лита дает полное представление о том, как жили и чем занимались люди третьего тысячелетия до нашей эры.

В принципе, об этих и других туристических маршрутах каждый североказах­станец хоть что-нибудь, да слышал. Но преподнесенная единым блоком информация сделала презентацию событием. Выходя из зала, школьники, студенты, да и многие взрослые говорили, что теперь они точно знают, где проведут будущее лето: зачем отправляться куда-то далеко, если и в родных краях имеются такие красоты, достопримечательности, и сервис на уровне?