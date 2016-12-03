Маршруты будущего лета

Большие средства вкладываются в развитие туризма в Северо-Казахстанской области – бизнес считает перспективным инвестировать в эту отрасль. Основная ставка делается на Айыртауский район, где причудливо сочетаются изумительные по красоте природные ландшафты и сосредоточено немало исторических памятников. Воды чисты, а воздух живителен.
В теплое время года, например, на озере Имантау можно на катере добраться до острова Казачьего (имеющего, скажут вам, форму сердца), покрытого редкими для этих мест кустарниками можжевельника. Тропа «Горные сопки» сулит путешествие по смешанному лесу, переправу через реку, привал у родника. Отдельный маршрут пролегает к величавому мемориальному комплексу Карасай и Агынтай батыров, возведенному над могилами прославленных защитников родной земли.
«Усадьба Айганым», где жила бабушка Шокана Уалиханова, переносит посетителя в минувшую эпоху: интерьер ее дома сохранен в первозданном виде, рядом мечеть и хозяйственные постройки, тоже имеющие историческую ценность. А кому не интересно увидеть находящееся под охраной ЮНЕСКО поселение Ботай? Открытый археологами в 1980 году памятник эпохи неолита дает полное представление о том, как жили и чем занимались люди третьего тысячелетия до нашей эры.
В принципе, об этих и других туристических маршрутах каждый североказахстанец хоть что-нибудь, да слышал. Но преподнесенная единым блоком информация сделала презентацию событием. Выходя из зала, школьники, студенты, да и многие взрослые говорили, что теперь они точно знают, где проведут будущее лето: зачем отправляться куда-то далеко, если и в родных краях имеются такие красоты, достопримечательности, и сервис на уровне?