​Маршруты экономического взаимодействия

Отмечая плодотворность и динамичность двустороннего экономического сотрудничества между Казахстаном и Китаем, Аскар Мамин напомнил, что по инициативе глав государств была создана совместная казахстанско-китайская Программа индустриально-инвестиционного сотрудничества. В рамках этого документа сегодня ведется работа по 51 проекту на общую сумму порядка 27 млрд долларов. Он также подчеркнул, что Казахстан успешно развивает транспортную инфраструктуру, создавая условия для увеличения международных транзитных грузоперевозок по маршруту Нового шелкового пути.

Только за два месяца 2017 года объем товарооборота между Казахстаном и Китаем увеличился на 30%. Устойчивые темпы роста наблюдаются в сфере контейнерных перевозок по маршруту Китай – Казахстан – Европа. Объем перевозок здесь ежегодно удваивается. В первом квартале текущего года общий грузопоток на этом транзитном маршруте вырос в 2,6 раза. Аскар Мамин отметил, что в целом подобные достижения свидетельствуют о практической реализации двух стратегически важных программ – «Один пояс – один путь» и «Нұрлы жол».

В дни проведения ЕХРО 2017 столицу Казахстана посетят до 300 тыс. туристов из КНР. В течение трех месяцев делегации 22 провинций Поднебесной представят свои тематические экспозиции, продемонстрируют инновационный и культурный потенциал.

Вице-премьер Государственного совета Китайской Народной Респуб­лики Чжан Гаоли подчеркнул, что в условиях новых экономических реалий расширение партнерства между странами позволяет минимизировать риски в реализации масштабных инфраструктурных и индустриальных проектов. Это соз­дает новые стимулы и перспективы для роста экономики и благосостоя­ния народов двух стран.