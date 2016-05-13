В настоящее время из 375 населенных пунктов области газифицировано лишь 100, где проживают свыше 694 тыс. человек, или 84% от общей численности населения региона. За последние три года в результате реализации государственных отраслевых программ доступ населенных пунктов к централизованному водо-, тепло- и газоснабжению увеличился в среднем на 15%.

В 2015 году за счет бюджетных средств было завершено строительство подводящего газопровода к селу Иргиз, внутрипоселковых газопроводных сетей в селах Аккемер и Каракудык Мугалжарского и Алгинского районов. За счет инвестиционных средств построены газопроводы к селам Уил, Комсомол, Кос-Истек Уилского, Айтекебийского, Каргалинского районов и внутрипоселковый газопровод в селе Иргиз Иргизского района.

По словам заместителя акима, в 2016-м за счет бюджетных средств будет завершено строительство подводящего газопровода к селу Жайсан Мартукского района. Кроме того, в нынешнем году будет реализовано еще 12 проектов стои­мостью 14,9 млрд тенге. В Актобе и Кандыагаше запланировано построить автоматизированные газораспределительные станции. Таким образом, по итогам 2016-го голубое топливо станет доступным жителям всех 12 районных центров.

Согласно плану газоснабжения к 2020 году запланирована газификация еще 116 сельских населенных пунктов, в результате чего ожидается, что 95% населения будет обеспечено газом.