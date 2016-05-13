​Маршруты голубого топлива

659
Жубаныш БАЙГУРИНОВ

В настоящее время из 375 населенных пунктов области газифицировано лишь 100, где проживают свыше 694 тыс. человек, или 84% от общей численности населения региона. За последние три года в результате реализации государственных отраслевых программ доступ населенных пунктов к централизованному водо-, тепло- и газоснабжению увеличился в среднем на 15%.

В 2015 году за счет бюджетных средств было завершено строительство подводящего газопровода к селу Иргиз, внутрипоселковых газопроводных сетей в селах Аккемер и Каракудык Мугалжарского и Алгинского районов. За счет инвестиционных средств построены газопроводы к селам Уил, Комсомол, Кос-Истек Уилского, Айтекебийского, Каргалинского районов и внутрипоселковый газопровод в селе Иргиз Иргизского района.

По словам заместителя акима, в 2016-м за счет бюджетных средств будет завершено строительство подводящего газопровода к селу Жайсан Мартукского района. Кроме того, в нынешнем году будет реализовано еще 12 проектов стои­мостью 14,9 млрд тенге. В Актобе и Кандыагаше запланировано построить автоматизированные газораспределительные станции. Таким образом, по итогам 2016-го голубое топливо станет доступным жителям всех 12 районных центров.

Согласно плану газоснабжения к 2020 году запланирована газификация еще 116 сельских населенных пунктов, в результате чего ожидается, что 95% населения будет обеспечено газом.

Популярное

Все
Права человека не заканчиваются на пороге колонии
Гонка за квотами
Соревнования для юных талантов
У опытных лидеров – достойная смена
Сочетая академизм и современные практики
Глава государства прибыл в Ашхабад
Пионы среди зимы
Усиливается защита интеллектуальной собственности
Труд как зеркало таланта
Аудит переходит на превентивную цифровую модель
Оскорбление есть – наказания нет
Идеи, лаборатории и люди
В интересах Казахстана и Ирана
Мегаполис, меняющий стандарты развития
Оляпка – хозяйка студеных вод
Новый этап сотрудничества
Реальная господдержка
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
Қазақ тілі: вчера и сегодня
Итоги большого общественного пути
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе
Первую красавицу Казахстана выбрали в Алматы
Автоледи получила 1 год лишения свободы за нетрезвую езду в Конаеве
«Небо открыто для инвестиций»: эксперт в сфере о том, как превратить аэропорты Казахстана в глобальные грузовые хабы
В тройке лидеров
Охотничьи испытания казахского тазы провели в Алматинской области
Армия усиливает подготовку допризывников
Арктический антициклон несет морозы в Казахстан
Гендерное равенство должно быть системным
В Приаралье приступили к выпуску зеркал
В Алматы выявляют «грязный» транспорт
Более 1 300 поездов прошли по вторым путям Достык – Мойынты
В Бенине военные захватили власть
Избран новый президент Федерации борьбы Казахстана
Посеяли хлопок, вырастили… кластер
Познавать эпоху через творчество
В Алматы открылось современное учреждение для несовершеннолетних осужденных
Началось строительство сталелитейного завода
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Из казармы в кампус
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Политика здравого смысла
Все строго по правилам
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Уверенный рост экономики Приаралья

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]