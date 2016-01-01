Мартышкин труд

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Елена БРУСИЛОВСКАЯ
...Осенью 2015-го ученые-палеонтологи из ЮАР под руководством Ли Бергера поразили мир сенсацией, опуб­ликовав в одном из научных журналов статью о том, что в одной из пещер в полусотне километров от Йоханнесбурга на глубине 12 метров найдено очередное промежуточное «звено» между человеком и обезьяной, претенциозно ими названное homo naledi – человек-звезда. Более того, палеонтологи утверждают, что эта уникальная находка позволяет предположить, что миллионы лет назад обезьяна произошла от человека, а не наоборот!

Пока ученые спорят, кто от кого произошел, сотрудники Йельского университета (США) провели довольно занятный эксперимент, попытавшись «очеловечить» группу обезьян, для чего ввели их в привычную для нас среду товарно-денежных отношений. Причем в качестве «подопытных кроликов» послужила группа капуцинов – самых безнадежных в плане обучения представителей приматов, которых загрузили работой.

Чтобы получить лакомство, обезьянам надо было прилагать усилие, дергая за рычаг, открывающий дверцу в заветный отсек, где их ждали бананы, виноград и прочие вкусности. Эту премудрость обезьяны усвоили довольно быстро. Тогда экспериментаторы усложнили задачу. Вместо лакомства в вольере появились разноцветные жетоны, при этом каждый цвет имел свой номинал (типа наших денег), которыми теперь оплачивалась работа с рычагом. Сколько раз обезьяна дергала за рычаг, столько она получала «денег», потом с этой «зарплатой» шла в «магазин», где ей выдавалась еда в обмен на жетоны.

И что поразительно: очень скоро сплоченный ранее обезьяний коллектив стал расслаиваться. Появились «накопители», которые собирали жетоны, чтобы оптом получить все вкус­ности разом. Группа «трудоголиков» практически без передышки жала на рычаг, а потом сразу обменивала жетоны на бананы или шоколад. Лентяи держались в сторонке, предпочитая лишь изредка подходить к рычагу. Им нравилось бездельничать и жить, довольствуясь малым, лежать целыми днями, лишь почесывая брюхо. Поразительно, но в группе обезьян появились и «грабители», которые сами не работали, а отбирали жетоны у «трудящихся».

И еще один примечательный момент. «Богатые» старались держаться подальше от «бедных». А те в свою очередь пытались приблизиться к зажиточным, чтобы при случае умыкнуть у них жетоны. В общем, началась нормальная человеческая жизнь. Но ученые опять изменили условия эксперимента, поменяв «цены» на лакомства. Скажем, яблоки стали «дешевле» винограда или шоколада, за них надо было получить всего один жетон. Но и в этом случае обезьянье сообщество быстро перестроилось – «дешевые» яблоки стали основным блюдом, а шоколад «покупался» изредка, только «на праздники».

Удивительно, но «братья наши меньшие» повторили человека даже в том, что попытались «ограбить банк» – вскрыть ящик, в котором хранились жетоны! А пик «очеловечения» наступил, когда один из капуцинов заплатил самке «за любовь». «Ночная обезьянья бабочка», честно отработав жетон, сразу же потратила его на виноград.
И еще. Весь этот эксперимент по «очеловечению» приматов занял всего несколько месяцев. Другими словами, прав был Энгельс, когда говорил, что труд превратил обезьяну в человека. А ученые все твердят – эволюция, эволюция...

Главное, чтобы не начался обратный процесс. Пример тех же homo naledi показывает, что всегда есть риск «скатиться в пропасть», и из человека опять стать приматом.

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