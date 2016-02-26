Российский мультсериал "Маша и Медведь" бьет рекорды Youtube, подтверждая статус мирового феномена. На данный момент серию увидели 14 млн человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на dayonline.ru.
"55-й эпизод "Эх, прокачу!", выложенный в Youtube 22 февраля в 9.00 утра, за сутки просмотрели более 3 миллионов человек. До такой отметки премьерные серии еще не добирались, максимум набирая 1,5 миллиона", – отмечают создатели мультфильма.
Суперпопулярная серия рассказывает о том, как Маша помогает бестолковым волкам "прокачать" старый советский автобус-"буханку".
Отметим, что серия под названием "Маша плюс каша" стала первым русскоязычным видео, которое набрало больше миллиарда просмотров на YouTube.
Ранее сообщалось, что мультфильм переведен более чем на 25 языков и идет в 100 странах мира, особенной популярностью пользуясь в Италии, Индонезии, США и Латинской Америке, в январе текущего года анимационный сериал показали в Уругвае.
Напомним, осенью прошлого года в СМИ прошла новость о закрытии популярного мультфильма, однако продюсер Дмитрий Ловейко опроверг информацию о закрытии сериала"Маша и Медведь" .