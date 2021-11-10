Машина перевернулась на крышу от столкновения в Нур-Султане

Фото пресс-службы ДП Нур-Султана
В столице в результате ДТП опрокинуло авто на крышу, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ДП города.
"46-летний водитель автомашины марки "KIA PICANTO", следуя по улице Акбидай со стороны улицы Кеменгерулы в сторону улицы Ондирис, при повороте налево допустил столкновение с автомашиной марки "Ваз-2115", который следовал со встречного направления прямо. Вследствие удара KIA PICANTO опрокинуло на крышу", - говорится в информации.
В результате ДТП водитель KIA с телесными повреждениями была госпитализирована.
По данному факту проводится проверка, добавили в ДП.